國台辦：台灣香港人道援助關懷行動只會禍害台灣民眾

針對陸委會十八日公佈「香港人道援助關懷行動項目」，中共國台辦發言人朱鳳蓮表示，這為黑暴和亂港分子提供庇護並引入台灣，只會繼續禍害臺灣民眾。

朱鳳蓮表示，民進黨當局的所謂「援助行動」再次暴露其插手香港事務、破壞香港繁榮穩定的政治圖謀。為黑暴和亂港分子提供庇護並引入台灣，只會繼續禍害臺灣民眾。「台獨」「港獨」合流破壞「一國兩制」和分裂國家的圖謀絕不會得逞。

18日下午，陸委會主委陳明通召開記者會說明香港人道援助行動項目。他透露，將在「臺港策進會」下特別成立對外窗口，建立「臺港服務交流辦公室」，7月1日正式運營，為港人提供便捷服務與照顧。該辦公室下設「諮詢服務」「專案管理」和「行政庶務」3組，提供港人赴台就學、就業、投資創業、移民定居，以及跨國企業、國際法人團體來臺等項目諮詢與協助服務，同時在兼顧臺灣安全的前提下，依據既有法律規範及公私協力的管道，務實處理港人人道援助及關懷事宜。蔡英文總統18日也說提供「一條龍服務」，且對於個案有安全疑慮以及受緊急危害的港人，會儘快協助。