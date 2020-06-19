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澳智庫：中國採集千萬人民DNA 強化社會監控

世界日報 / 中國新聞組／北京19日電
澳洲戰略政策研究所17日發布報告，揭露中國透過大量採集人民的DNA樣本，建立全球最大的警用DNA資料庫。與一般用於刑事鑑定的DNA資料庫不同的是，中國刻意採用了上千萬無犯罪紀錄的人民的DNA樣本，而這多半未經得人民同意。路透
澳洲戰略政策研究所17日發布報告，揭露中國透過大量採集人民的DNA樣本，建立全球最大的警用DNA資料庫。與一般用於刑事鑑定的DNA資料庫不同的是，中國刻意採用了上千萬無犯罪紀錄的人民的DNA樣本，而這多半未經得人民同意。路透

澳洲戰略政策研究所17日發布報告，揭露中國透過大量採集人民的DNA樣本，建立全球最大的警用DNA資料庫。與一般用於刑事鑑定的DNA資料庫不同的是，中國刻意採用了上千萬無犯罪紀錄的人民的DNA樣本，而這多半未經得人民同意。

德國之聲報導，澳洲戰略政策研究所報告指出，中國在2013年與2016年分別於西藏與新疆以年度健康檢查名義，對當地的少數民族進行DNA採集，但自2017年底，中國國安部將這項計畫擴大至中國其他區域，以「提升公安部門解決案件與控制社會的能力」為前提，針對幾百萬的成年男子與幼童進行DNA樣本採集。

報告寫道：「中國政府大規模採集人民DNA樣本的作法已違反中國國內的法律，以及全球人權相關規範。當中國政府將DNA資料庫與其他監控工具一同使用時，他們將可大幅提升以維穩之名打壓公民社會的能力。」

根據該團隊統計，中國政府自2017年底已採集了3500至7000萬男性中國公民的DNA樣本，這些公民大多沒有能力拒絕政府採集他們的DNA樣本，他們也無法干涉政府如何使用這些基因資訊。

研究團隊擔憂，在中國政府廣泛採集上千萬男性公民的Y染色體樣本後，由中國公安所掌控的這個DNA資料庫將擁有可用來做身分識別的基因樣本，並運用這些資訊去譜出許多家庭的跨世代的家族譜。

報告中舉例，福建省莆田市公安局所推出的「採血通告」，內容強調為了配合全國第七次人口普查及第三代數字身分證基礎調查，該區公安機關將在前期農村家系族譜的基礎上，選擇部分男性進行血液採集。

大部分國家都僅將這樣的技術用來協助破獲特定的刑事案件，在案件調查完成後，政府也會立即銷毀這些DNA樣本。然而，澳洲的報告稱中國的DNA樣本採集違反這些原則，參與DNA採集計畫的人民並未被指認為刑事案件的相關人士，大部分採集計畫的說明中，也並未提到是為了破解特定刑事案件。

DNA 公安 男性

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