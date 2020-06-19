中國司法部女高官 馮力軍疑墜亡

中國法制網18日發布消息指「司法部黨組成員、政治部主任馮力軍，近日因病去世，享年55歲」。但中廣新聞網引述港媒報導，馮力軍是6月10號晚上在家中16樓墜樓身亡。

報導指出，55歲的馮力軍來自陝西，曾任陝西省委組織部副部長，2018年成為女副省長，兩個月後進京擔任司法部政治部主任。

身為政治部主任的馮力軍，在司法部就是主管人事的女領導，還擔任過司法部巡視工作領導小組副組長兼辦公室主任，最近在公開活動卻沒有現身。

由於秦嶺風暴，陝西近年官場大震盪，原省委書記趙正永以及多名省部級高官落馬。馮力軍的死訊從墜樓被改為「因病去世」是否與此有關，引發議論。

報導指出，「秦嶺風暴」指的是趙正永5月涉嫌受賄超過7億人民幣受審，創下部級官員貪腐記錄，一個月後陝西成立了「省委肅清趙正永流毒和以案促改工作領導小組」，並且召開「趙正永嚴重違紀違法案以案促改專題民主生活會」，中紀委、中組部派員到會指導，暗示風暴未息。