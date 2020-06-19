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【無罪亡命徒1】刑事補償修法 冤案逃亡不再只獲一句「無罪」

美官員質疑中國疫情數據 促由中立人員評估

中央社 / 華盛頓18日綜合外電報導

美國今天質疑中國對北京2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）最新病例通報數的可信度，並主張由中立觀察人員來評估疫情嚴重程度。

中國已對首都北京祭出封鎖措施，以防出現第二波疫情。北京自上週檢測出新的群聚感染以來，迄今通報新增158例。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）17日在夏威夷與中共中央政治局委員楊潔篪會談時，曾促請中方提高透明度。

陪同蓬佩奧赴會的美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）表示：「我希望他們的數字和通報會比先前對武漢等其他地方所通報的內容準確，但這仍待觀察。」

史達偉告訴記者：「就疫情數據而言，最好派人在北京實地確認。」他指出，科學期刊報告曾對武漢市病例做出較高估計。

史達偉說：「所以一旦你失去可信度，就必須設法重建它。我認為唯一的方法，是讓中立觀察人員協助了解確切情況。」

北京最新疫情是從新發地批發市場蔓延開來，這座市場供應全市70%以上的新鮮農產品。

在歷經多月的正常生活後，北京當局已促請人們不要離開這座城市，並再次關閉學校。

北京 疫情 武漢

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