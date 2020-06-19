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香港教局：師生違國歌法學校可報警 教育界憂加劇矛盾

世界日報 / 香港新聞組／香港19日電
香港教局：中小學須升中國國旗奏國歌。 香港中國通訊社
香港教局：中小學須升中國國旗奏國歌。 香港中國通訊社

香港教育局昨向全港中、小學發出指引，規定元旦、七一特區成立日及十一內地國慶日時，校方必須升掛中國國旗和區旗，以及奏唱「國歌」。香港電台報導，教育局還指出，若學生有不尊重國歌行為，學校應以輔導方式處理；若情況嚴重並涉及違法行為而校方未能處理，可考慮尋求警方協助。

據報導，教育局同時規定，小學一年級至初中三年級的音樂科，分三個階段推行「國歌」教學。

另據明報報導，教育局昨向中小學發出有關展示國旗和區旗及奏唱國歌的通告及相關指引，稱若學生有不尊重國歌行為，應以校本訓育及輔導策略處理，但倘相關行為嚴重並涉違法行為，而校方未能處理，「學校可考慮尋求警方協助」。

報導引述中學校長會主席鄧振強表示，報警非校長處理學生問題常用方法，而學校經歷過去一年，有充足經驗疏導學生情緒及處理其行為。有學生組織批評，當局旨在以罰則令學生害怕，令他們無法在校安全表達意見。

報導稱，指引提到，中小學必須在舉辦慶祝元旦日、香港特別行政區成立日及國慶日活動時，升掛國旗、區旗及奏唱國歌，並強烈建議學校在重要日子及特別場合，如開學日、開放日、畢業禮等升旗及奏唱國歌；舊指引無強制規定學校升國旗及奏國歌的日子與頻次。

葉建源憂加劇矛盾

報導稱，中學生行動籌備平台發言人、香港眾志副主席鄭家朗批評，教育局稱校方可考慮求警協助，是以懲罰令學生害怕，使他們不能在校安全地表達意見，又批評此舉讓警方可隨時到校執法，令學校環境變危險。

報導指出，教育界立法會議員葉建源表示，教育局稱學校可考慮求警協助的說法，會令學校「有點困擾」。他說，「國歌條例」沒針對校內情況的罰則，若有學生不尊重國歌，學校應以教育方式處理，報警可能加劇矛盾。

報導說，據警方早前發出的「國歌條例」調查指引，若警區接獲學校求助，應先透過學校聯絡主任了解情況，再轉交合適隊伍跟進。警方指引提到，調查人員應盡量避免在校內拘捕及查問16歲以下兒童或青少年。

國歌 香港 教育局

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