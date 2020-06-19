川普簽署涉疆法案 陸今發布第三部新疆反恐紀錄片

美國總統川普17日簽署「2020年維吾爾人權政策法案」，使之正式成為法律。大陸官媒中國環球電視網則於19日發布第三部新疆反恐紀錄片，新疆維吾爾自治區公安廳副廳長亞力坤．亞庫甫表示，對恐怖份子而言，宗教極端是思想基礎，暴力恐怖是手段，而分裂祖國則是最終目的。

美國國務卿龐培歐與中共中央政治局委員楊潔篪17日在夏威夷舉行會談，會談涉及台灣、香港與新疆等議題。

中國環球電視網19日發布的第三部新疆反恐紀錄片，這是時隔半年後，大陸官方再度釋出的新疆反恐紀錄片，片名為「巍巍天山—中國新疆反恐記憶」。

紀錄片涉及1990年至2015年間至少16宗案件，其中包括1990年的阿克陶縣巴仁鄉「4.5」武裝暴亂事件、1998年的伊犁州「4.6」偷運武器入境案、2009年的烏魯木齊市「7.5」打砸搶燒嚴重暴力犯罪事件、2015年的拜城縣「9.18」暴力恐怖襲擊案等。

亞力坤．亞庫甫在片中接受專訪，並展示在破獲暴恐案件時繳獲的自製手雷、汽油炸彈、定時炸彈。

他表示，恐怖分子從境外網站上學習製造武器，同時走私偷運武器入境。對於這些恐怖分子而言，宗教極端是思想基礎，暴力恐怖是手段，而分裂祖國則是最終目的。