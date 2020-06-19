香港要求 元旦、七一、十一中小學須升旗、唱國歌

在北京積極完成「港版國安法」立法工作之際，香港也正加緊「愛國教育」。香港教育局官網18日傍晚公布，已於當日向全港中小學發出通告，提供有關展示國旗和區旗及奏唱國歌的指引。香港教育局稱，未來香港中小學必須在元旦、七月一日、十月一日舉行升旗儀式並奏唱國歌。

根據官網訊息，香港教育局發言人表示，「國歌條例」已經在6月12日正式刊憲生效。根據條例，教育局局長須就將國歌納入中小學教育發出指示。

「『國歌條例』的精神是尊重國歌，任何人不可公開及故意侮辱國歌，或不當使用國歌。所有中小學須提供機會，讓學生學習歌唱國歌，並教導學生國歌的歷史及精神，以及奏唱國歌的禮儀。」

該發言人強調，「國旗、國歌及國徽都是一個國家的象徵和標誌，任何一位公民都必須予以尊重。培養學生對國民身分的認同，是中小學教育的重要學習宗旨。讓學生認識自己國家歷史、文化、經濟、科技、政治體制和法律等各方面的發展，培養他們的國家觀念，更是學校教育應有之責。」

「學校須教育學生認識自己國家的國旗、國歌及國徽，這是德育、公民及國民教育的一部分，有助加強學生對國民身分的認同。」

香港教育局發言人並表示，中小學必須在舉辦慶祝元旦日（1月1日）、香港特別行政區成立日（7月1日）、大陸的國慶日（10月1日）的活動時升掛中華人民共和國國旗和香港特區區旗及奏唱國歌。

「教育局亦強烈建議學校在重要的日子及特別場合，例如開學日、開放日和畢業禮等升掛國旗和區旗及奏唱國歌，並鼓勵學校定期展示國旗及區旗，及／或奏唱國歌。」