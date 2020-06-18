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內神通外鬼兩年多詐3億 兆豐銀去除人為鑑價防弊

快評／在現實與激情間 政府的援港方案選擇前者

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導

陸委會今天公布「香港人道援助關懷行動專案」，該專案除了協助來台的抗爭者庇護外，還包含對來台就學、就業、投資創業與跨國企業等專案諮詢與協處服務，包山包海令人眼花撩亂。最為外界關注的，政府的專案要如何幫助反送中的抗爭者？結果是仍以既有機制來處理，且不讓援助方案法制化，也不願透露預算額度，專案處理的方式恐非各界所期。

反送中運動已逾一年，香港人示威抗爭的結果，換來的是北京決心推動「港版國安法」的事實，矛頭是要斬斷境外勢力干涉香港問題。而我方撐香港一年多，在救助反送中的抗爭者上，仍是以港澳條例第十八條與施行細則第廿五條進行專案處理，等同仍以既有機制協處，再設立「台港服務交流辦公室」，進行包山包海的一條龍服務。

政府的態度明顯轉趨低調與模糊化援港力度，這與蔡政府以往大聲又漂亮口號撐香港，顯得大相逕庭。背後原因有兩點，一為兩岸關係仍是援港政策後的敏感神經，另外還得顧及台灣民眾的觀感與接納程度。

去年為台灣的選舉年，香港發生了反送中運動，蔡英文總統援港之聲得到許多政治紅利。而連任後，要如何管控與修補兩岸關係，這恐怕比幫助香港，在國安層級上更為重要。因此，政府才未說明清楚實際的援港力度，包含預算額度與有多少量能接納反送中前線的抗爭者。

再說，牽涉到預算問題，也需評估台灣民意實際撐港的力度，儘管許多民調顯示，台灣人同情香港人，但這又與要拿出多少資源實際幫助港人不同。現階段來看，專案像是既有的機制匯合成一個大平台（即：台港服務交流辦公室），除了有辦公室以外，外界仍看不出處理的細則上，以及吸納香港人才與港資上與以往有何不同？

蔡政府明白香港問題十分複雜與敏感，但政府已經涉入其中，港人也滿心期待，但是在現實考量與浪漫激情的救助上，政府選擇了前者。

香港 反送中 港版國安法

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