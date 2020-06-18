澳智庫：中國正透過DNA採集 強化社會監控體系

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）周三（6月17日）發布一份新的報告，揭露中國正在透過大量採集人民的DNA樣本，來建立全球最大的警用DNA資料庫。與一般用於刑事鑑定的DNA資料庫不同的是，中國政府刻意採用了上千萬無犯罪紀錄的人民的DNA樣本，而他們多半是在未得到人民充份同意的前提下，便進行了樣本採集的動作，導致人民無法明確了解政府如何運用這些DNA樣本。

這份報告也指出，中國在2013年與2016年分別於西藏與新疆以年度健康檢查名義，對當地的少數民族進行DNA採集的計畫，但自2017年底，中國國安部將這項計畫擴大至中國其他區域，以「提升公安部門解決案件與控制社會的能力」為前提，針對幾百萬的成年男子與幼童進行DNA樣本採集。

報告寫道：「中國政府大規模採集人民DNA樣本的作法已違反中國國內的法律，以及全球人權相關規範。當中國政府將DNA資料庫與其他監控工具一同使用時，他們將可大幅提升以維穩之名打壓公民社會的能力。」

澳洲戰略研究所的研究發現，包含美國賽默飛世爾科技與中國閱微基因技術有限公司等多間國際生物科技公司協助中國警察建立DNA資料庫，而他們在過程中可能已違反了相關的國際法律。報告寫道：「這些公司有道德上的義務要確保他們的產品與生產過程沒有違反了中國人民的基本人權與公民權利。」

超乎想像的DNA樣本規模

根據該團隊統計，中國政府自2017年底已採集了3500至7000萬男性中國公民的DNA樣本，這些公民大多沒有能力拒絕政府採集他們的DNA樣本，他們也無法干涉政府如何使用這些基因資訊。研究團隊擔憂，在中國政府廣泛採集上千萬男性公民的Y染色體樣本後，由中國公安所掌控的這個DNA資料庫將擁有可用來做身份識別的基因樣本，並運用這些資訊去譜出許多家庭的跨世代的家族譜。

他們認為中國政府可能運用這些非常細節的資訊來找出特定異議人士的家人，並藉由向他們的家人施壓來打擊異議人士的人權與公民權。澳洲戰略政策研究所的研究團隊認為，當中國政府掌握一個龐大的基因資料庫時，這將進一步擴大中國政府與國安部的權力，讓中國人民遭受更嚴苛的監控。

報告中舉了不少案例，其中一個是福建省莆田市公安局所推出的「採血通告」，內容強調為了配合全國第七次人口普查及第三代數字身分證基礎調查，該區公安機關將在前期農村家系族譜的基礎上，選擇部分男性進行血液採集。通告說：「這項工作不僅有利於傳承弘揚中華民族的族譜文化，還可以有效預防兒童丶老人等走失，幫助各種災害事故中快速鑑定失蹤人員身份，幫助警察破案。」

大部分國家都僅將這樣的技術用來協助破獲特定的刑事案件。他們通常只針對案發地區的人民，讓他們以自願的方式提供DNA樣本，而在案件調查完成後，政府也會立即銷毀這些DNA樣本。然而，澳洲的報告稱中國的DNA樣本採集違反這些原則，參與DNA採集計畫的人民並未被指認為刑事案件的相關人士，大部分採集計畫的說明中，也並未提到是為了破解特定刑事案件。

負責撰寫此報告的研究員雷國俊 (James Leibold) 呼籲中國立即停止採集人民的DNA樣本，並摧毀任何非犯案人士的DNA樣本。此外，他也希望聯合國能針對這個現象展開調查，而各國政府也該確保該國生物科技公司所研發的產品不會成為協助中國採集人民DNA樣本的利器。

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