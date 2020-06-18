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中印爆發邊境衝突 解放軍展示西藏新納編民兵戰力

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為解放軍西藏軍區本月15日為新納編的5支民兵分隊舉行入隊授旗儀式。（中新社）
圖為解放軍西藏軍區本月15日為新納編的5支民兵分隊舉行入隊授旗儀式。（中新社）

中印近日爆發邊境衝突之際，中新社報導，解放軍西藏軍區18日透露，已於日前在西藏拉薩檢閱5支新納編民兵力量。西藏軍區司令員汪海江表示，西藏自然環境和交通狀況複雜，普通力量在遂行應急、應戰任務時難以全域到點，這些新質分隊的入列，極大地提升了西藏後備力量的組織動員力、快速反應力和支援保障力。

在大陸的軍事制度中，民兵雖非職業軍人，但也視為國家武裝力量的組成部分，必須能隨時準備參軍參戰。

據《解放軍報》18日消息，6月15日上午，西藏軍地在拉薩警備區民兵訓練基地舉行新質民兵分隊入隊授旗儀式，雪鷹空中巡邏隊、雪鴿極地通信隊、雪狼極限攀登隊、雪獒高原抗擊隊、雪狐高山快反隊等5支專業分隊加入民兵隊伍。　　

報導稱，今年以來，西藏軍地就根據高原邊防建設需要，將抓好民兵新質力量建設作為加快民兵轉型發展的重要抓手，堅持挖掘地方優質資源，向新興領域拓展民兵隊伍。抽調政治素質高、業務能力強、工作作風硬的專業骨干，編入新質民兵分隊並積極開展訓練，以提高組織動員力、快速反應力、支援保障力，為西藏長足發展和長治久安蓄勢聚能、發揮作用。

解放軍西藏軍區稱，這5支民兵隊伍均為應急應戰精銳力量，其中「雪鷹空中巡邏隊」已開拓航線13條、建設起降點15個，曾參與「雪域雄鷹-2018」軍民融合應急投送演練，今年剛完成珠穆朗瑪峰5,200公尺大本營高海拔驗證飛行任務。

「雪鴿極地通信隊」所在的某通信企業，被稱為「高原應急通信衛士」，可進行空中補盲通信，能在8分鐘內架設應急通信基站；「雪狼極限攀登隊」所在的某登山探險服務企業，是中國著名的登山俱樂部、高寒山地攀登培訓學校，具備高海拔攀登、快速攀岩、極限探險等能力，可在海拔8,600公尺山地執行救援任務。　　

「雪獒高原抗擊隊」所在的某體育文化企業，為蜚聲國內外的搏鬥抗擊俱樂部，曾多次參加國際國內格鬥搏擊比賽並取得佳績；「雪狐高山快反隊」所在的某礦業開發企業，裝備性能先進的各類救援車輛，是一支快速後勤保障力量。　　

西藏軍區稱，民兵新質力量嵌入保障鏈條，將使得民兵隊伍結構功能更加貼近多樣化軍事任務需要，使支援保障對象由陸軍為主向諸軍兵種全面覆蓋，這也象徵西藏軍區後備力量建設進入多要素融合、立體式推進的新時代。

圖為解放軍西藏軍區新納編的民兵分隊－「雪鷹空中巡邏隊」。（中新社）
圖為解放軍西藏軍區新納編的民兵分隊－「雪鷹空中巡邏隊」。（中新社）

西藏 軍區 解放軍

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