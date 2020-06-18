楊潔篪晤龐培歐 稱中方推進港版國安法決心堅定不移

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國國務卿龐培歐在夏威夷閉門會面超過6小時，是中美高層官員自新冠肺炎疫情大流行後首次會面。

中新網報導，大陸外交部發言人趙立堅稱，楊潔篪在對話中闡明中方對發展中美關係的基本態度以及在台灣、涉港、涉疆等重要敏感問題上的立場。

在台灣問題上，楊潔篪強調，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。一個中國原則是中美關係的政治基礎。中方捍衛自身核心利益的決心和意志堅定不移。中方要求美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題。

在涉港問題上，楊潔篪指出，包括建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制在內的香港事務純屬中國內政，中方推進涉港國安立法的決心堅定不移。中方堅決反對美方干預香港事務的言行，堅決反對七國集團外長就涉港問題發表的聲明。中方敦促美方切實尊重中方主權，客觀、公正看待香港國家安全立法，停止以任何形式干預香港內部事務。

新華社引述全國人大法工委表示，《港區國安法（草案）》已經由委員長會議，提請今日召開的全國人大常委會審議。

草案對防範、制止和懲治發生在香港的分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全等四類犯罪行為的具體構成，以及相應的刑事責任，作出明確規定。

根據早前人大通過的決定通報，以外國和境外勢力干預的字眼，作為其中一項罪行，而新華社最新的公布文字，則以勾結外國或者境外勢力取代。