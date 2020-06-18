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中共開始審議港版國安法 對四類罪行將明定刑責
據新華社報導，「香港特別行政區維護國家安全法（草案）」已經提請18日召開的中共全國人大常委會會議審議。該法案對防範、制止和懲治發生在香港的分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全等四類犯罪行為的具體構成和相應的刑事責任，作出了明確規定。
報導引述來自中共全國人大常委會法制工作委員會發言人辦公室的消息稱，「中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法（草案）」已由委員長會議提請18日召開的13屆全國人大常委會第19次會議審議。
報導稱，該法律草案是貫徹落實第13屆全國人民代表大會第三次會議通過的「全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定」精神和要求的重要立法項目，法制工作委員會負責人向會議作了關於法律草案的說明。
新華社指出，這項立法草案對防範、制止和懲治發生在香港特別行政區的分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全等四類犯罪行為的具體構成和相應的刑事責任，作出了明確規定。
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