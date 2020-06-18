抗疫峰會 習近平：中製疫苗將先惠非洲

中非團結抗疫特別峰會17日在北京舉行，中國國家主席習近平與中非國家共商團結抗疫大計。他提出中方將在中非合作論壇框架下免除有關非洲國家截至2020年底到期對華無息貸款債務，他並承諾，新冠疫苗研發完成並投入使用後，願率先惠及非洲國家。

香港文匯報報導，特別峰會由中方和非盟輪值主席國南非、中非合作論壇共同主席國塞內加爾共同倡議，峰會以視頻方式舉行。

習近平對於中非合作抗疫，他提出了四點倡議。第一，要堅定不移攜手抗擊疫情。中方將繼續全力支持非方抗疫行動，繼續向非洲國家提供物資援助、派遣醫療專家組、協助非方來華採購抗疫物資。中方將提前於年內開工建設非洲疾控中心總部，中方並承諾，新冠疫苗研發完成並投入使用後，願率先惠及非洲國家。

第二，加強共建「一帶一路」合作，加快落實中非合作論壇北京峰會成果，並將合作重點向健康生、復工復產、改善民生領域傾斜。中方將在中非合作論壇框架下免除有關非洲國家截至2020年底到期對華無息貸款債務。

第三，要堅定不移踐行多邊主義。中方願同非方一道，維護以聯合國為核心的全球治理體系，支持世組織為全球抗疫作出更大貢獻。中國反對將疫情政治化、病毒標籤化，反對種族歧視和意識形態偏見，堅定捍衛國際公平正義。

第四，要堅定不移推進中非友好。面對新的機遇和挑戰，中非比以往任何時候都更加需要加強合作。中國願同各國保持密切聯繫，夯實友好互信，在涉及彼此核心利益問題上相互支持，共同維護中非和發展中國家根本利益，推進中非全面戰略合作夥伴關係高水平發展。