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龐培歐會楊潔篪 美宣布簽「維吾爾人權政策法案」

世界日報 / 記者張文馨／華盛頓報導

朝鮮半島局勢緊張、香港問題未解，在在牽動美中關係，美國總統川普趁著美國國務卿龐培歐與中國中央政治局委員楊潔篪會談之際，簽署發布「維吾爾人權政策法案」，同日，七大工業國（G7）外長聯合聲明關切香港，強烈敦促中國重新考慮港版國安法

龐培歐與楊潔篪17日當地時間上午9時在夏威夷希卡姆（Hickam）空軍基地會談，但美國國務院遲未說明會談細節。福斯新聞報導，龐培歐與楊潔篪在前一天晚上就舉行非正式會談。

正當龐培歐與楊潔篪會談開始前15分鐘，美國國務院發布G7外長及歐盟高級代表針對香港的聯合聲明，指嚴重關切中國對香港強加國安法的決定；聲明呼籲北京當局，公開辯論、與利害關係人協商，以及尊重香港受保護的權利和自由，都是必要的；還高度關注中國的行動將削弱且威脅，受法治和獨立司法系統保障的全民的基本人權和自由。聲明並強烈敦促北京當局重新考慮這項決定。

白宮則是在會談開始不久後，發布川普已簽署「維吾爾人權政策法案（Uyghur Human Rights Policy Act of 2020）」。白宮指出，譴責嚴重侵害中國新疆地區穆斯林少數族群的人權，也包括對外國人（指中國官員）實施制裁。

「維吾爾人權政策法案」獲得參眾兩院高度共識，在6月8日天安門事件紀念日不久後，簽署通過即送交白宮。川普此時簽署，且發布簽署訊息的時間點，就在美中外交高層會談之際，引發聯想。

香港 人權 港版國安法 龐培歐 白宮 川普 G7 北京 美中關係

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