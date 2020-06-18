台灣民眾若要離開北京 需先進行核酸檢測

為防控疫情，北京開始執行嚴格出京管理。對此，北京市公安局副局長、新聞發言人潘緒宏在18日上午疫情防控記者會上強調，這並不代表「封城」。潘緒宏說，「市民確實需要出京的，持核酸檢測陰性證明即可出京」。至於台灣民眾此時若要離開北京，必須前往中日友好醫院進行核酸檢測，費用約合新台幣2,500元。

潘緒宏表示，「本著對兄弟省份負責的態度」，北京此次嚴格出京管理，主要是針對全市確診病例、疑似病例、密切接觸者、無症狀感染者和有發熱症狀人員；5月30日以來進出新發地批發市場和與市場工作人員有過密切接觸的人員；中高風險街鄉鎮人員等三類人員進行限制。

他說，北京核酸檢測機構多，市民確實需要出京的，持核酸檢測陰性證明即可出京。

目前，北京市民可以做核酸檢測機構多達89個，每做一次核酸檢測，以咽拭子方式，大約需要人民幣210元。但若是台灣民眾，則必須前往東城區和平里的中日友好醫院做檢測，每次檢測是人民幣600元（約合新台幣2,500元）。