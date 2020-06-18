北京：嚴格進出京管理並不意味封城

北京市官方今（18）日表示，嚴格進出京管理，堅決阻斷疫情傳播管道，但這並不是意味封城。

央視報導，北京市公安局副局長、發言人潘緒宏今在發布會上表示表示，嚴禁涉疫人員出京，主要涉及一、有相關症狀人員；二、新發地市場密切接觸人員；三、中高風險地區人員。

北京市並嚴格進行賓館酒店健康管理，不接受14天內從外省市區中高風險地區返京人員入住。武漢市返京人員需持核酸檢測陰性證明入住酒店。

北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組社區防控組副組長張革表示，對5月30日以來，前往過新發地市場的人員，全部進行核酸檢測並居家觀察14天。境外及外省區市確診病例、疑似病例、發熱症狀患者、密切接觸者等高風險人員，不得進京。並加強社區村公共場所的管控，關閉社區內文體活動室、娛樂室等各類公共場所，轄區內居民禁止聚集性的活動。

張革稱，北京市並恢復所有社區卡口設置，實行24小時值守，出入口嚴格執行測溫、查證、驗碼、登記等防護措施。中高風險街道鄉鎮所轄社區外來人員及車輛禁止進入。