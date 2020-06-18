北京嚴禁三類涉疫人群出京 關閉疫區所有賓館餐廳

據央視新聞報導，在北京18日上午召開的疫情防控記者會上，北京市公安局副局長、新聞發言人潘緒宏表示，嚴禁涉疫人員出京，主要涉及有相關症狀人員、新發地市場密切接觸人員、中高風險地區人員。

潘緒宏表示，6月16日，北京市應急回應級別由三級上調至二級，為嚴防風險向境外擴散，北京市警察局進一步嚴格出京管理，嚴禁涉疫風險人員出京。

潘緒宏指出，主要包括三類人員：一是全市確診病例、疑似病例、密切接觸者、無症狀感染者和有發熱症狀人員；二是5月30日以來進出新發地批發市場和與市場工作人員有過密切接觸的人員；三是中高風險街鄉鎮人員。全市其他人員原則上堅持「非必要不出京」，確需離京的，須持7日內核酸檢測陰性證明。

17日全天，北京新增報告本地確診病例21例，疑似病例3例，無症狀感染者3例。

北京市委宣傳部副部長徐和建則在記者會上表示，北京當前疫情形勢嚴峻複雜，防控處於緊要關頭，全市已啟動二級應急回應級別，北京再次進入疫情防控「戰時狀態」。

北京市委組織部副部長張革指出，北京的賓館酒店不接受14天內中高風險地區進京人員。張革稱，北京將嚴格高風險人員管控，對密切接觸者，嚴格核酸檢測。治癒出院者，隔離14天觀察。往來新發地人員做核酸檢測後，觀察14天。外省區市確診病例、密切接觸者，全部禁止進京。