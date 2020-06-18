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楊潔箎向龐培歐重申 一中原則是中美關係的政治基礎

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
中共中央政治局委員、外事辦主任楊潔篪。（路透）
中共中央政治局委員、外事辦主任楊潔篪。（路透）

針對中共中央外事辦主任楊潔箎與美國國務卿龐培歐於台北時間18日舉行的會談，大陸外交部發言人趙立堅表示，楊潔篪告訴龐培歐，一個中國原則是中美關係的政治基礎。中方捍衛自身核心利益的決心和意志堅定不移。他並要求美方，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題。

大陸外交部18日上午以趙立堅「答記者問」的方式發布新聞稿指出，楊潔篪在對話中闡明了中方對發展中美關係的基本態度，以及在台灣、涉港、涉疆等重要敏感問題上的立場。

趙立堅說，「楊潔篪指出，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是中美雙方唯一正確選擇。中方致力於同美方一道努力，發展不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，同時堅定捍衛自身主權安全發展利益。希望美方與中方相向而行，認真落實兩國元首重要共識，推動兩國關係回到協調、合作、穩定為基調的軌道。」

在台灣問題上，楊潔篪強調，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。一個中國原則是中美關係的政治基礎。中方捍衛自身核心利益的決心和意志堅定不移。中方要求美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題。

在涉港問題上，楊潔篪指出，包括建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制在內的香港事務純屬中國內政，中方推進涉港國安立法的決心堅定不移。

楊潔篪強調，中方堅決反對美方干預香港事務的言行，堅決反對七國集團（G7）外長就涉港問題發表的聲明。中方敦促美方切實尊重中方主權，客觀、公正看待香港國家安全立法，停止以任何形式干預香港內部事務。

在涉疆問題上，楊潔篪指出，中國政府依法在新疆採取反恐和去極端化措施，極大扭轉了新疆安全形勢，有力保障了新疆各族人民的生命權、健康權、發展權。

他並表示，中方對美方簽署「維吾爾人權政策法案」表示強烈不滿，敦促美方尊重中方反恐維穩和去極端化努力，停止在反恐問題上搞雙重標準，停止利用涉疆問題干涉中國內政。

香港 反恐

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