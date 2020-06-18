楊潔篪、龐培歐會談進展有限 雙方同意保持溝通

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，台北時間周三凌晨與美國國務卿龐培歐在夏威夷舉行會談。從大陸官方媒體18日發布的簡短訊息來看，中美當前緊張關係仍未能因此次會談有效化解，雙方同意將繼續保持接觸和溝通。

楊潔篪與龐培歐此次會談是在夏威夷希卡姆空軍基地舉行，這也是中美高層在新冠肺炎爆發後的首次會面。外界原預期，雙方將討論包括貿易、人權、疫情、香港問題、朝鮮半島局勢等雙邊關切的問題。

根據人民日報18日上午報導，當地時間6月16日至17日，楊潔篪應約同龐培歐在夏威夷舉行對話。雙方就中美關係和共同關心的國際與地區問題深入交換了意見。

報導稱，「雙方充分闡明了各自的立場，認為這是一次建設性的對話。雙方同意採取行動，認真落實兩國元首達成的共識。雙方同意將繼續保持接觸和溝通。」

在大陸的外交辭令中，「建設性的對話」，一般意味著雙方雖取得某些進展，但離解決爭端仍相去甚遠。

在兩人會談前，白宮宣布美國總統川普已簽署「維吾爾人權政策法案（Uyghur Human Rights Policy Act of 2020）」，譴責中國大陸對維吾爾少數民族的壓迫。

對此，大陸外交部隨即於18日發表聲明，痛斥美方此舉是，「蓄意詆毀中國新疆的人權狀況，惡毒攻擊中國政府治疆政策，公然踐踏國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政。」

大陸外交部稱，中國政府和人民對此表示強烈憤慨和堅決反對，並再次要求美方立即糾正錯誤，停止利用上述涉疆法案損害中國利益、干涉中國內政。「否則，中方必將堅決反制，由此產生的一切後果必須完全由美方承擔。」