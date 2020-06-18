快訊

看得到吃得到！澎湖普發500元現金紓困 10萬縣民受惠

陪太太健檢…自己卻檢出罕見惡性胸腺癌 名醫林肇堂也慌了

北京昨日新增確診21例 涉豐台、大興、海淀3區

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
北京這波疫情7天來已有158個本土確診病例。記者賴錦宏／攝影
北京這波疫情7天來已有158個本土確診病例。記者賴錦宏／攝影

北京衛健委微信公眾號，6月17日0時至24時，新增報告本土確診病例21例、疑似病例3例、無症狀感染者3例。過去7天以來，北京已有158個確診本土病例。

在17日新增的確診病例中，海淀區1例、豐台區14例、大興區6例。

另，據中共國家衛健委消息，6月17日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例28例，其中境外輸入病例4例（上海2例，陝西1例，甘肅1例），本土病例24例（北京21例，河北2例，天津1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例3例，均為在北京的本土病例。

17日下午，北京市召開聯防聯控會議，會議強調要嚴格進出京管理，中高風險街鄉、新發地批發市場相關人員禁止離京，其他人員非必要不出京。

會議指出，當前疫情形勢嚴峻複雜，防控處於緊要關頭，全市已啟動二級應急回應級別。必須拉響警報、全力以赴、分秒必爭、主動出擊，把全市上下進一步緊急動員起來，堅持「外防輸入、內防擴散」。

會議並強調，要抓緊完成進出新發地批發市場及密切接觸人員、農貿市場從業人員的核酸檢測，開展餐飲店、組織食堂、中高風險街鄉人員和「十類人員」等的檢測。同時要按規範流程做好新發地批發市場環境消殺、貨物垃圾清運、無害化處置等工作。

這場會議並要求，要高度重視學校防控工作，對曾去過新發地批發市場的家長和師生居家觀察、核酸檢測，密切關注學生心理健康和安全。嚴格進出京管理，中高風險街鄉、新發地批發市場相關人員禁止離京，其他人員非必要不出京。

北京 公眾號

延伸閱讀

北京又增21例新冠肺炎本土病例，另有三疑似病例

G7外長聯合聲明 敦促北京停止推動港版國安法

北京半封城 台商重傷

憂北京疫情成破口 陳時中擋陸生

相關新聞

港反送中近9000人被捕 1成8是中小學生

香港反送中事件一周年，香港有近九千人被捕。香港教育局說，其中有約三千六百多名大中小學生，被捕的還有逾百名大中小學教職員。

中美最新一輪對話 有涉及台灣問題

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國國務卿龐培歐在夏威夷進行最新一輪對話，大陸外交部證實，兩人在...

北京嚴禁三類涉疫人群出京 關閉疫區所有賓館餐廳

據央視新聞報導，在北京18日上午召開的疫情防控記者會上，北京市公安局副局長、新聞發言人潘緒宏表示，嚴禁涉疫人員出京，主要...

河北新增無症狀感染者3例 接與北京新發地有關

據河北省衛生健康委員會18日通報，6月17日0—24時，河北省新增報告新冠病毒肺炎確診病例2例，均為雄安新區安新縣在北京...

楊潔箎向龐培歐重申 一中原則是中美關係的政治基礎

針對中共中央外事辦主任楊潔箎與美國國務卿龐培歐於台北時間18日舉行的會談，大陸外交部發言人趙立堅表示，楊潔篪告訴龐培歐，...

楊潔篪、龐培歐會談進展有限 雙方同意保持溝通

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，台北時間周三凌晨與美國國務卿龐培歐在夏威夷舉行會談。從大陸官方媒體18日發布的簡...

陸媒：楊潔篪與龐培歐建設性對話

人民日報披露，當地時間16日至17日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪應約與美國國務卿龐培歐在夏威...

北京昨日新增確診21例 涉豐台、大興、海淀3區

據北京衛健委微信公眾號，6月17日0時至24時，新增報告本土確診病例21例、疑似病例3例、無症狀感染者3例。過去7天以來...

港中大建議：香港可逐步對台灣、大陸及澳門解封

據星島日報報導，隨著疫情開始平穩，香港要求邊境解封的呼聲不斷。香港中文大學香港亞太研究所17日發布一份研究報告指出，中國...

香港反送中抗爭一年來 110名教職員、3,600名學生被捕

香港教育局長楊潤雄指出，從去年6月到今年5月，已有約110名教職員、3,600名學生因參與反送中抗爭被捕。未來香港將進一...

高雄背食材赴湄洲 台青盼直航

在台灣高雄老家，鄭雅萍經營的「馬蹄鐵」音樂餐廳前，養著三匹駿馬，令人過目難忘。兩年前，她到「媽祖故里」福建莆田湄洲島也開...

陸生何時能返台就學？陸委會：政府審慎評估

政府今日公布第一批境外生入境的國家與地區，不過陸生被排除在外，陸生質疑政府制訂風險評估的標準是甚麼，以及何時陸生能返台完...

熱門新聞

中印再爆邊境衝突 央視播放解放軍實彈演習畫面

身價逾2,000億的王振華 猥褻女童案判刑5年

G7外長聯合聲明：強烈敦促陸重新考慮對香港實施國安法

陸OTT TV在台促銷、上架機上盒 陸委會籲業者勿合作

陸男點蚊香墊紙盒 忘記藏63萬現鈔「燒光只剩5萬」

滙豐：將恢復全球裁員3.5萬人計畫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。