北京昨日新增確診21例 涉豐台、大興、海淀3區

據北京衛健委微信公眾號，6月17日0時至24時，新增報告本土確診病例21例、疑似病例3例、無症狀感染者3例。過去7天以來，北京已有158個確診本土病例。

在17日新增的確診病例中，海淀區1例、豐台區14例、大興區6例。

另，據中共國家衛健委消息，6月17日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例28例，其中境外輸入病例4例（上海2例，陝西1例，甘肅1例），本土病例24例（北京21例，河北2例，天津1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例3例，均為在北京的本土病例。

17日下午，北京市召開聯防聯控會議，會議強調要嚴格進出京管理，中高風險街鄉、新發地批發市場相關人員禁止離京，其他人員非必要不出京。

會議指出，當前疫情形勢嚴峻複雜，防控處於緊要關頭，全市已啟動二級應急回應級別。必須拉響警報、全力以赴、分秒必爭、主動出擊，把全市上下進一步緊急動員起來，堅持「外防輸入、內防擴散」。

會議並強調，要抓緊完成進出新發地批發市場及密切接觸人員、農貿市場從業人員的核酸檢測，開展餐飲店、組織食堂、中高風險街鄉人員和「十類人員」等的檢測。同時要按規範流程做好新發地批發市場環境消殺、貨物垃圾清運、無害化處置等工作。

這場會議並要求，要高度重視學校防控工作，對曾去過新發地批發市場的家長和師生居家觀察、核酸檢測，密切關注學生心理健康和安全。嚴格進出京管理，中高風險街鄉、新發地批發市場相關人員禁止離京，其他人員非必要不出京。