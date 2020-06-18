港中大建議：香港可逐步對台灣、大陸及澳門解封

據星島日報報導，隨著疫情開始平穩，香港要求邊境解封的呼聲不斷。香港中文大學香港亞太研究所17日發布一份研究報告指出，中國大陸、台灣與澳門新冠肺炎的感染風險低於香港，香港若只對這三地解封，一個月只會輸入0.22個病例，因此可以考慮逐步對台灣、中國大陸及澳門開放。

報導稱，這項研究共分析23個地區及國家4月30日及6月10日新冠病毒確診人數及訪港旅客等數據，結果顯示截至6月10日為止，每萬人感染率最高的是紐約市，每萬人有235.64人受感染，接着為紐約州、美國、西班牙與武漢。

香港的感染率為每萬人1.48個，比中國大陸的感染率還高，但遠低於全球每萬人平均9.65個。

在感染風險方面，紐約州的感染風險最高，每萬人有142.8人可能受感染，香港的感染風險則為每萬人有0.07人受感染，屬偏低水平，但仍高於中國大陸、武漢、台灣與澳門。

研究還以6月10日的感染風險及去年4月有558萬名訪港旅客等數據推算，若香港全面解封，一個月可能會輸入高達2,385個確診個案；若只對中國大陸、澳門與台灣全面開放，一個月可能輸入的新冠病毒案例只有0.22個。

負責這項研究的中大香港亞太研究所城市與區域發展研究中心主任沈建法認為，研究反映香港可逐步對中國大陸、澳門與台灣開放，特別是廣東與深圳等地。

沈建法並指出，香港的感染風險水平還高於中國大陸、台灣與澳門，而且這些地方也不一定會有很多旅客來港。

不過，香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，不能單以總確診數字計算感染風險，因為香港對外的聯繫比起其他地方高，當中包括一些疫區如歐美及南亞等，因此輸入個案推高了香港的確診人數，使得數字上感染風險水平比中國大陸、澳門與台灣高。

梁子超認為，用總確診數字難以分析到不同地方面對的各種因素，「如扣除輸入個案，本港應會與中國內地、澳門與台灣等地相若。」