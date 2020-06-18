香港反送中抗爭一年來 110名教職員、3,600名學生被捕

香港教育局長楊潤雄指出，從去年6月到今年5月，已有約110名教職員、3,600名學生因參與反送中抗爭被捕。未來香港將進一步加強品德教育和政治教育，讓學生認清自己的國民身分，正確理解及維護「一國兩制」。

楊潤雄17日以書面答覆香港立法會議員葛珮帆提問時表示，去年6月至今年5月，因涉及社會事件的被捕人士中，分別約有10名專上院校及約100名中小學教職員。

他指出，若被捕的註冊教師之後遭起訴，無論是否被定罪，教育局會按一貫機制，根據法庭文件和所掌握的資料，審視教師有否涉及失德的行為和檢視其教師註冊資格。

若被捕的教師沒有被起訴但教育局接獲有關該教師專業操守的投訴或資料，也會按既有機制處理。

楊潤雄並說，根據教育局從不同管道掌握的資料，去年6月至今年5月，因參與反送中被捕者中，還有約2,000名專上院校學生，以及約1,600名18歲以下，相信大部分是中學生及數名小學生。

楊潤雄表示，教育局已致函全港中小學，清楚指出學生不應進行或參與違法的政治行為和活動，也不應讓校園內有任何政治表態、宣傳等活動。對於違規學生，學校需按既定訓輔機制，協助學生改過，重拾正確的價值觀及行為。

楊潤雄稱， 教育局會加強《憲法》和《基本法》教育，包括教師專業發展和課程規劃，深化教師和學生對國家《憲法》和《基本法》的認識，讓學生在學習中更認清自己的國民身分，明辨是非，正確理解及維護「一國兩制」，將來貢獻社會，成為未來楝樑。