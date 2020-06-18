G7外長聯合聲明：強烈敦促陸重新考慮對香港實施國安法

美國國務院17日發出七大工業國（G7）外長及歐盟高級代表針對香港的聯合聲明，「強烈敦促中國大陸政府重新考慮對香港強加國安法的決定。」

聲明指出，嚴重關切中國大陸對香港強加國安法的決定；中國大陸的這項決定與香港基本法、中英聯合聲明中的國際承諾均不一致，推動國安法的意圖將嚴重危害「一國兩制」原則和該領土上的高度自治，也將危及香港多年來賴以繁榮和成功的制度。

聲明呼籲中國大陸政府，公開辯論、與利害關係人協商，以及尊重香港受保護的權利和自由，都是必要的。

聲明指出，「我們還高度關注的是，中國大陸的行動將削弱且威脅，受法治和獨立司法系統保障的全民的基本人權和自由。」

聲明指出，強烈敦促中國政府重新考慮這項決定。

七大工業國包括美國、加拿大、法國、德國、義大利、日本和英國。