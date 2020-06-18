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高雄背食材赴湄洲 台青盼直航

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

在台灣高雄老家，鄭雅萍經營的「馬蹄鐵」音樂餐廳前，養著三匹駿馬，令人過目難忘。兩年前，她到「媽祖故里」福建莆田湄洲島也開了一間「馬蹄鐵」餐廳。「不少食材是我自己從台灣背過來的。」她笑說，「真希望台灣能直航湄洲島啊，我這馱東西的老馬也方便點啦」。

中新社報導，台灣媽祖信眾超過1600萬，鄭雅萍也信仰媽祖，2017年9月湄洲媽祖巡安台灣，她作為志工全情投入，與湄洲媽祖祖廟結下深厚信緣。多次到湄洲祖廟進香朝聖後，她萌發到大陸創業的想法。

湄洲媽祖祖廟董事會董事長林金讚欽賞鄭雅萍的闖勁，幫助她落足在祖廟山門旁的一隅。2018年，鄭雅萍把「馬蹄鐵」搬到湄洲島，成為島上首個全台資、由台灣青年全運營的餐飲店，並漸漸成為島上青年聚會的生活藝文空間。

鄭雅萍通過微信受訪表示，越是特殊時期，越期待能從台灣直航湄洲島，「台灣信眾期盼到湄洲謁祖進香，這是什麼也不能阻擋的」。

鄭雅萍曾隨台灣信眾團直航到福建平潭，再搭乘大巴轉往湄洲港，轉搭輪渡登島。要麼從高雄搭飛機到福建晉江，再打車到湄洲港轉搭輪渡。「我每次想著剛創業，省些人工和貨運費，一次都自己背百二十斤的原料，大行李箱兩個都不夠，若能從高雄直航湄洲島，該有多好」。

台青、「馬蹄鐵」店長黃鉉泓表示，已有不少旅行團希望能合作提供旅行餐，「這兩年台灣進香團規模越來越大，動輒超過百人，這塊需求很大」。他曾接洽大陸原材料提供商，但最終還是意屬台灣原料，「為台灣農特產品尋找一條出路」。

為了守店，黃鉉泓從去年8月至今，還沒回過台灣老家。疫情之外，也是因為交通不夠方便。「也正因體恤台灣信眾舟車勞頓，我們餐廳更想成為一個生活驛站，提供各個方面服務，營造家的感覺」。

目前，湄洲島有系列政策鼓勵台胞經營文創產業，鼓勵設立台灣青年創業基地，鼓勵台企在島上舉辦賽事、演唱會、音樂節等活動。

林金讚表示，祖廟就聘有近10位台灣青年作為專職工作人員，幫助媽祖文化傳播。「這些台灣孩子，共同的需求就是能夠台灣能直航湄洲島，實現一日生活圈。」

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