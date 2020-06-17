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反送中周年 港教育局：3700多大中小師生被捕

聯合報 / 香港特派員李春／香港即時報導
香港反送中抗爭已一周年，仍未完全平息。圖為香港警方反送中期間逮捕街頭抗爭者。（美聯社）
香港反送中抗爭已一周年，仍未完全平息。圖為香港警方反送中期間逮捕街頭抗爭者。（美聯社）

香港反送中事件一周年，香港有近9000人被捕。香港教育局說，其中有約3600多名大中小學生，被捕的還有逾百名大中小學教職員。

香港教育局回應立法會議員查詢時說，自去年六月至今年五月，約有2000名被捕者為專上院校學生，約有1600名十八歲以下涉及社會事件被捕，相信大部分為中學生，當中有數名小學生。

香港教育局稱，同一時期，分別約有10名專上院校教職員及100名中小學教職員，涉及社會事件被捕，局方指就已審結的案件，暫時未有註冊教師取消註冊。

香港教育局稱，若被捕的註冊教師受起訴，無論是否定罪，局方會根據法庭文件及所掌握的資料，審視教師有否涉及失德的行為和檢視教師註冊資格。

對被捕的學生，香港教育局長楊潤雄稱，學生是社會未來的棟梁，不希望他們以任何原因參與違法活動。但他譴責部分居心叵測人士及團體刻意誤導學生，以激烈手法參與政治活動，以學生利益和前途作籌碼，達到政治目的。

教育局回覆民建聯議員葛珮帆的書面質詢時指，若被捕的註冊教師受起訴，無論是否定罪，局方會根據法庭文件及所掌握的資料，審視教師有否涉及失德的行為和檢視教師註冊資格。

港版國安法 全國人大

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