傳擁上百情婦 項俊波受賄判11年

落馬3年、距首次開庭2年後，前中國保險監督管理委員會主席項俊波受賄案16日一審宣判，項俊波因受賄人民幣1862萬餘元獲刑11年。他當庭表示服從判決不上訴。

中央社報導，江蘇省常州市中級人民法院公開宣判項俊波受賄案，對被告以受賄罪判處有期徒刑11年，並處罰金人民幣150萬元；對項俊波受賄所得財物及其孳息予以追繳，上繳國庫。

北京日報旗下新媒體「長安街知事」報導，項俊波早在2017年4月就接受組織審查，9月被開除黨籍和公職，除了涉嫌利用職務便利收受財物、涉及權色交易、迷信活動等，他還被指濫用審批權和監管權。2018年6月，項俊波案首次開庭。

項俊波曾任中國人民銀行副行長、中國農業銀行黨委書記、行長、董事長、中國保險監督管理委員會黨委書記、主席等金融界要職。

江蘇常州中院指出，2005至2017年，項俊波利用前述職務上的便利或職權、地位形成的便利條件，為有關單位或個人在工程項目承攬、貸款業務辦理、資格審批、安排工作及職務晉升等事項上提供幫助，直接或者通過特定關係人非法收受他人給予的財物，共計折合1862萬餘元。

常州中院認為，項俊波主動交代辦案機關尚未掌握的全部受賄犯罪事實，屬於自首；鑑於認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物已全部追繳，依法可以從輕處罰，因此作出上述判決。

中國保監會和中國銀監會在2018年合併為中國銀行保險監督管理委員會，項俊波是改制前最後一任的保監會主席。

項俊波3年前落馬後，各項醜聞紛紛傳出，包括他曾遊說摩根大通（JPMorgan Chase），希望能讓朋友女兒任職；也有傳聞指稱他擁百名情婦，還有多名私生子。