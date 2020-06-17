快訊

小明們的父母跪求蔡政府：讓孩子回到我身邊吧！

為兩韓關係惡化負責 南韓統一部長金煉鐵請辭

傳擁上百情婦 項俊波受賄判11年

世界日報 / 中國新聞組╱北京17日電
落馬3年、距首次開庭2年後，前中國保險監督管理委員會主席項俊波受賄案16日一審宣判，項俊波因受賄人民幣1862萬餘元獲刑11年。他當庭表示服從判決不上訴。圖／擷取自中國經濟網
落馬3年、距首次開庭2年後，前中國保險監督管理委員會主席項俊波受賄案16日一審宣判，項俊波因受賄人民幣1862萬餘元獲刑11年。他當庭表示服從判決不上訴。圖／擷取自中國經濟網

落馬3年、距首次開庭2年後，前中國保險監督管理委員會主席項俊波受賄案16日一審宣判，項俊波因受賄人民幣1862萬餘元獲刑11年。他當庭表示服從判決不上訴。

中央社報導，江蘇省常州市中級人民法院公開宣判項俊波受賄案，對被告以受賄罪判處有期徒刑11年，並處罰金人民幣150萬元；對項俊波受賄所得財物及其孳息予以追繳，上繳國庫。

北京日報旗下新媒體「長安街知事」報導，項俊波早在2017年4月就接受組織審查，9月被開除黨籍和公職，除了涉嫌利用職務便利收受財物、涉及權色交易、迷信活動等，他還被指濫用審批權和監管權。2018年6月，項俊波案首次開庭。

項俊波曾任中國人民銀行副行長、中國農業銀行黨委書記、行長、董事長、中國保險監督管理委員會黨委書記、主席等金融界要職。

江蘇常州中院指出，2005至2017年，項俊波利用前述職務上的便利或職權、地位形成的便利條件，為有關單位或個人在工程項目承攬、貸款業務辦理、資格審批、安排工作及職務晉升等事項上提供幫助，直接或者通過特定關係人非法收受他人給予的財物，共計折合1862萬餘元。

常州中院認為，項俊波主動交代辦案機關尚未掌握的全部受賄犯罪事實，屬於自首；鑑於認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物已全部追繳，依法可以從輕處罰，因此作出上述判決。

中國保監會和中國銀監會在2018年合併為中國銀行保險監督管理委員會，項俊波是改制前最後一任的保監會主席。

項俊波3年前落馬後，各項醜聞紛紛傳出，包括他曾遊說摩根大通（JPMorgan Chase），希望能讓朋友女兒任職；也有傳聞指稱他擁百名情婦，還有多名私生子。

項俊波 保險 國保

延伸閱讀

落馬3年後 前保監會主席項俊波受賄判11年

賴索托首相與情婦聯手花504萬買兇殺正宮 第三者扶正變第一夫人

受賄+疫期聚餐 內蒙前副市長雙開

設網路挖礦工廠半年賺200萬 卻因違法盜電遭追繳4500萬

相關新聞

中印再爆邊境衝突 央視播放解放軍實彈演習畫面

中國大陸和印度在拉達克邊境地區近日爆發衝突，雙方均傳出傷亡消息。值此之際，大陸中央電視台17日播放西藏軍區近日密集訓練畫...

中國第二波疫情延燒！北京重返「社區封控」，七成航班急停飛

「應查盡查、應檢盡檢、應收盡收...相似的處境這次能過關嗎？」北京的新發地市場爆發第二波疫情後，確診感染病例每日不斷攀升，從11日疫情再度擴散以來，北京市已累積確診了106人。北京市官方在16日晚間突發宣布：北京防疫狀態全面升級，所有社區進入封閉式管理、中小學全面停課，同時新發地市場的相關人員也被禁止離開北京。北京的兩大機場也緊急取消了將近7成、共1,255架航班；突如其來的防疫封閉，不僅衝擊原先已逐漸恢復工作日常的城市產能，即將到來的全國高考也可能面臨變數。與此同時，新發地市場的感染途徑與病毒源仍未有進一步細節，但感染病例最多的豐台區，卻也傳出人心惶惶的川菜館集體感染事件。

傳擁上百情婦 項俊波受賄判11年

落馬3年、距首次開庭2年後，前中國保險監督管理委員會主席項俊波受賄案16日一審宣判，項俊波因受賄人民幣1862萬餘元獲刑11年。他當庭表示服從判決不上訴。

余文生遭判刑4年 妻子許豔批秘密判刑「見不得人」

中國人權律師余文生今日(6月17日)上午傳出已被徐州當地法院秘密判刑。余文生律師的妻子許豔向德國之聲表示，她上午11點11分接到徐州市檢察院的電話，告訴她余文生已被以「煽動顛覆國家政權罪」被判刑四年，並褫奪公權三年。

一支App治萬民？有人天天在看你的微信！

「微信」（在國外叫WeChat）一發表，用戶人數迅速激增，輾壓中國競爭者，而在防火長城的幫助下，國外競爭者也大多敗陣。Facebook Messenger 2009年被屏蔽，南韓的應用程式Line 2015年被屏蔽，最後，WhatsApp 2017年也遭封殺，此外還有好幾個安全通訊軟體也都遭到屏蔽，可行的替代選項只剩微信。

中印邊境衝突印軍3死 環時總編胡錫進：中方也有傷亡

中印邊境衝突加劇，大陸官媒環球時報總編輯胡錫進發文表示，中印兩國軍人在加勒萬河谷爆發嚴重肢體衝突，印方稱，印軍有3人死亡...

曾為「獵狐行動」小組長 陸公安部副部長孟慶豐離任

大陸國務院發布任免國家工作人員名單，其中大陸公安部副部長孟慶豐確定離任。孟慶豐是排名第七的副部長，他以兩個身分為人所知，...

李克強6億人月入千元人民幣說 官方首證實

「中國有六億人每個月的收入也就人民幣一千」，符合實際嗎？中國國家統計局發言人付凌暉昨天表示，這項說法可從中國全國住戶收支與生活狀況調查數據得到印證。這是中國官方首度以數據證實「六億人月收入僅人民幣千元」。

習67歲生日…黨報刊文「習思想」是21世紀馬克思主義

昨天（6月15日）是中共總書記習近平67歲生日，新冠肺炎疫情當前，各官媒未見有關習近平生日的報導，不過，中共中央黨校機關報「學習時報」頭版刊發中央黨校常務副校長何毅亭的文章，將「習思想」與馬克思齊名，

曾豪言捐500噸黃金…中國雲銅被查封：偽造中央機構

澎湃新聞報導，在香港註冊的「中字頭」企業中國雲銅（集團）有限公司（下稱「中國雲銅」）其昆明辦事處已被查封。此前，中國雲銅高調自曝43.7億美元收購美國企業「雲銅」商標，其後還豪言捐贈500噸黃金，這相

習近平67歲生日 智囊撰文盛讚與馬列毛鄧齊名

6月15日是中共總書記習近平的67歲生日，中央黨校副校長何毅亭在學習時報上撰文盛讚「習思想」是「21世紀馬克思主義」，並...

太古廣場一年後：香港悼念梁凌杰與未果的「死因研訊」

「所有事都好似只是昨天發生...」2019年6月15日，香港反送中示威者梁凌杰，身穿黃雨衣、拉著抗爭的橫幅布條，在金鐘太古廣場不幸墜樓。隔日「200萬＋1」名港人上街，刷新了香港史上規模最大的遊行紀錄。太古廣場事件一年後，儘管因為疫情因素，周一仍有數千名港人前往了太古廣場獻花哀悼梁生。同日，梁父也在接受香港媒體錄音專訪中透露，曾多次要求警方提供梁生驗屍與調查報告，但始終遭到冰冷對待，已讀不回。

熱門新聞

中印邊境衝突印軍3死 環時總編胡錫進：中方也有傷亡

大陸25歲警花變「狙擊之王」 百米外三發全中

騰訊傳收購愛奇藝 拓影音版圖

爭取國際支持 港示威者改變策略

香港民調：「中國人」身份認同感降至新低

中印再爆邊境衝突 央視播放解放軍實彈演習畫面

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。