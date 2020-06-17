中印再爆邊境衝突 央視播放解放軍實彈演習畫面

中國大陸和印度在拉達克邊境地區近日爆發衝突，雙方均傳出傷亡消息。值此之際，大陸中央電視台17日播放西藏軍區近日密集訓練畫面，頗有威嚇印度的意味。

報導稱，西藏軍區某合成旅聯合多兵種力量，在海拔4,700公尺的念青唐古拉山脈南麓，舉行了一場實兵實彈演習，全方位錘煉高原部隊聯合作戰能力。

據印度媒體報導，中印雙方士兵本周一（15日）晚間爆發的衝突，至少造成20名印度官兵死亡，解放軍也有43名士兵死傷，但北京一直未證實大陸方面的傷亡情況。

針對這起雙方數十年來最嚴重的邊境衝突，大陸外交部發言人趙立堅在16日例行記者會上僅簡單表示，印度軍方15日嚴重違反了中印兩國達成的共識，兩次越過邊界線非法活動，挑釁並攻擊中國人員，導致雙方邊防部隊發生嚴重的身體衝突。中方已提出嚴正交涉。呼籲印度不要採取單方面行動，挑起事端。

儘管大陸近年來不斷展示各種高科技武器，但據悉，中印此次衝突，雙方使用的「武器」是石頭及棍棒。

外界高度關注解放軍在衝突中的傷亡情況，但大陸方面迄今仍未透露任何訊息。對此，大陸環球時報總編輯胡錫進17日中午在個人微博上說，他的理解是，「中方不想讓兩國民眾對雙方傷亡數字進行對比，從而刺激兩國公眾的情緒。這是北京的善意。」

胡錫進並呼籲大陸網友，「請相信我們的政府和解放軍處理邊界問題的能力。不要聽信任何來自境外對我方傷亡人數的傳言。」

央視則是透過解放軍演訓影片，展示中國大陸的軍事實力。根據報導，西藏軍區某旅旅長張家林表示，在演習中，各兵種力量克服惡劣環境帶來的影響，並肩作戰，空、地密切協同，採取全域聯合打擊、立體突入奪控的戰法，運用彈炮結合精準狙殺、無人平台察打一體的打法，讓聯合戰術訓練走深走實，為完成多樣化的使命任務打下了堅實基礎。

西藏軍區官方微信公眾號「高原戰士」16日也報導，近日，西藏軍區某旅在海拔4,000多公尺的陌生地域，組織了一場實戰化演練，旨在全面錘煉部隊複雜環境條件下的打贏制勝能力。報導稱，參加這一系列演訓的裝備有不少是首次列裝高原部隊首次進行高原條件下的實彈射擊。