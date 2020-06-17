余文生遭判刑4年 妻子許豔批秘密判刑「見不得人」

中國人權律師余文生今日(6月17日)上午傳出已被徐州當地法院秘密判刑。余文生律師的妻子許豔向德國之聲表示，她上午11點11分接到徐州市檢察院的電話，告訴她余文生已被以「煽動顛覆國家政權罪」被判刑四年，並褫奪公權三年。

許豔説，徐州法院在未告知家屬的情況下，再次對余文生進行秘密判決，這種行為完全違反法律規定。她強調：「我對他們這種秘密判決感到不滿，因為他們等於是今天早上判決結果出來後，再打電話告訴我結果。」

余文生自2018年1月發表了《修憲公民建議書》後，便被警方帶走，至今下落不明。根據許豔的說法，余文生去年5月9日被徐州法院進行秘密審判，他的家人卻從他失蹤至今，都未從官方收到關於這個案件的任何消息。

許豔今天在與德國之聲的電話訪問中表示，由於她與辯護律師都未被告知法院將進行審判，她與余文生的法律權益都無法受到保障。她説：「我想法院應該不會給我判決書，因為自從余文生被消失後，他們從沒給我任何官方的起訴書或手續文件。中國當局這種秘密審判的行為根本見不得人，也缺乏公開事實的勇氣。他們這種作法也充分說明余文生是無罪的。」

十天內能否上訴？

中國法律規定，被告在判決結果出來後，有十天的上訴期，一般來說辯護律師會到法院去處理。

許豔說，檢察院告訴她余文生本人不服從這個判刑結果，堅決要上訴。但由於現在北京新冠疫情擴大，當局限制人民離開北京，所以許豔與律師能否親自前往徐州了解案情，目前仍是未知數。

許豔告訴德國之聲，余文生被當局關押近1000天至今，她與孩子仍未能見到余文生一面，她聘請的辯護律師也無緣見到余文生。她強調，中國政府在這個案件上的作法，非常違法與殘酷，她也呼籲國際社會針對北京這樣的行為予以譴責與制裁。

總部位於美國華盛頓的人權組織「中國人權捍衛者」(Chinese Human Rights Defender) 的中國人權顧問藍寧向德國之聲表示，一般來說，法院批准被告的上訴要求通常只是為了「完成程序」，因為法院往往不需透過判決，便能輕易的發布公告來判定上訴是否成功。但他也強調，在判決結果出來後的十天內，余文生確實有依法提出上訴的權利。

中國打壓的慣用手法

許豔説：「他們再次對余文生進行秘密審判，代表他們根本不在乎法律，而雖然政府選擇公然違法，但作為家屬，我們還是要去努力維護法律與秩序。不過，當當局不遵守法律時，其實家屬所做的很多嘗試也會顯的很無力。我目前仍感到很無助，所以我懇求國際上的幫助。」

人權顧問藍寧向德國之聲表示，自從余文生被關押以來，他的家屬幾乎無法獲得任何資訊，而今天的秘密審判再次顯示中國政府在審理人權律師的相關案件時，總是在缺乏程序正義的情況下做出判決。

藍寧評論道，余文生遭判刑四年以外，還被判褫奪公權三年，是中國政府慣用手法：「對余文生施予褫奪公權三年也是中國政府一貫用來打壓人權律師的手法，他們希望他在刑期滿後的三年，仍無法公開對外發聲。」他說：「余文生的案件再次顯示中國政府如何透過非常嚴苛的法律系統來打壓異議人士或人權律師。」

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