快訊

小明們的父母跪求蔡政府：讓孩子回到我身邊吧！

為兩韓關係惡化負責 南韓統一部長金煉鐵請辭

余文生遭判刑4年 妻子許豔批秘密判刑「見不得人」

德國之聲 / 德國之聲中文網
圖／德國之聲
圖／德國之聲

中國人權律師余文生今日(6月17日)上午傳出已被徐州當地法院秘密判刑。余文生律師的妻子許豔向德國之聲表示，她上午11點11分接到徐州市檢察院的電話，告訴她余文生已被以「煽動顛覆國家政權罪」被判刑四年，並褫奪公權三年。

許豔説，徐州法院在未告知家屬的情況下，再次對余文生進行秘密判決，這種行為完全違反法律規定。她強調：「我對他們這種秘密判決感到不滿，因為他們等於是今天早上判決結果出來後，再打電話告訴我結果。」

余文生自2018年1月發表了《修憲公民建議書》後，便被警方帶走，至今下落不明。根據許豔的說法，余文生去年5月9日被徐州法院進行秘密審判，他的家人卻從他失蹤至今，都未從官方收到關於這個案件的任何消息。

許豔今天在與德國之聲的電話訪問中表示，由於她與辯護律師都未被告知法院將進行審判，她與余文生的法律權益都無法受到保障。她説：「我想法院應該不會給我判決書，因為自從余文生被消失後，他們從沒給我任何官方的起訴書或手續文件。中國當局這種秘密審判的行為根本見不得人，也缺乏公開事實的勇氣。他們這種作法也充分說明余文生是無罪的。」

十天內能否上訴？

中國法律規定，被告在判決結果出來後，有十天的上訴期，一般來說辯護律師會到法院去處理。

許豔說，檢察院告訴她余文生本人不服從這個判刑結果，堅決要上訴。但由於現在北京新冠疫情擴大，當局限制人民離開北京，所以許豔與律師能否親自前往徐州了解案情，目前仍是未知數。

許豔告訴德國之聲，余文生被當局關押近1000天至今，她與孩子仍未能見到余文生一面，她聘請的辯護律師也無緣見到余文生。她強調，中國政府在這個案件上的作法，非常違法與殘酷，她也呼籲國際社會針對北京這樣的行為予以譴責與制裁。

總部位於美國華盛頓的人權組織「中國人權捍衛者」(Chinese Human Rights Defender) 的中國人權顧問藍寧向德國之聲表示，一般來說，法院批准被告的上訴要求通常只是為了「完成程序」，因為法院往往不需透過判決，便能輕易的發布公告來判定上訴是否成功。但他也強調，在判決結果出來後的十天內，余文生確實有依法提出上訴的權利。

中國打壓的慣用手法

許豔説：「他們再次對余文生進行秘密審判，代表他們根本不在乎法律，而雖然政府選擇公然違法，但作為家屬，我們還是要去努力維護法律與秩序。不過，當當局不遵守法律時，其實家屬所做的很多嘗試也會顯的很無力。我目前仍感到很無助，所以我懇求國際上的幫助。」

人權顧問藍寧向德國之聲表示，自從余文生被關押以來，他的家屬幾乎無法獲得任何資訊，而今天的秘密審判再次顯示中國政府在審理人權律師的相關案件時，總是在缺乏程序正義的情況下做出判決。

藍寧評論道，余文生遭判刑四年以外，還被判褫奪公權三年，是中國政府慣用手法：「對余文生施予褫奪公權三年也是中國政府一貫用來打壓人權律師的手法，他們希望他在刑期滿後的三年，仍無法公開對外發聲。」他說：「余文生的案件再次顯示中國政府如何透過非常嚴苛的法律系統來打壓異議人士或人權律師。」

本文章由德國之聲授權提供】

人權

延伸閱讀

遭控煽顛國家政權 中國維權律師余文生被判4年

相關新聞

中印再爆邊境衝突 央視播放解放軍實彈演習畫面

中國大陸和印度在拉達克邊境地區近日爆發衝突，雙方均傳出傷亡消息。值此之際，大陸中央電視台17日播放西藏軍區近日密集訓練畫...

中國第二波疫情延燒！北京重返「社區封控」，七成航班急停飛

「應查盡查、應檢盡檢、應收盡收...相似的處境這次能過關嗎？」北京的新發地市場爆發第二波疫情後，確診感染病例每日不斷攀升，從11日疫情再度擴散以來，北京市已累積確診了106人。北京市官方在16日晚間突發宣布：北京防疫狀態全面升級，所有社區進入封閉式管理、中小學全面停課，同時新發地市場的相關人員也被禁止離開北京。北京的兩大機場也緊急取消了將近7成、共1,255架航班；突如其來的防疫封閉，不僅衝擊原先已逐漸恢復工作日常的城市產能，即將到來的全國高考也可能面臨變數。與此同時，新發地市場的感染途徑與病毒源仍未有進一步細節，但感染病例最多的豐台區，卻也傳出人心惶惶的川菜館集體感染事件。

傳擁上百情婦 項俊波受賄判11年

落馬3年、距首次開庭2年後，前中國保險監督管理委員會主席項俊波受賄案16日一審宣判，項俊波因受賄人民幣1862萬餘元獲刑11年。他當庭表示服從判決不上訴。

余文生遭判刑4年 妻子許豔批秘密判刑「見不得人」

中國人權律師余文生今日(6月17日)上午傳出已被徐州當地法院秘密判刑。余文生律師的妻子許豔向德國之聲表示，她上午11點11分接到徐州市檢察院的電話，告訴她余文生已被以「煽動顛覆國家政權罪」被判刑四年，並褫奪公權三年。

一支App治萬民？有人天天在看你的微信！

「微信」（在國外叫WeChat）一發表，用戶人數迅速激增，輾壓中國競爭者，而在防火長城的幫助下，國外競爭者也大多敗陣。Facebook Messenger 2009年被屏蔽，南韓的應用程式Line 2015年被屏蔽，最後，WhatsApp 2017年也遭封殺，此外還有好幾個安全通訊軟體也都遭到屏蔽，可行的替代選項只剩微信。

中印邊境衝突印軍3死 環時總編胡錫進：中方也有傷亡

中印邊境衝突加劇，大陸官媒環球時報總編輯胡錫進發文表示，中印兩國軍人在加勒萬河谷爆發嚴重肢體衝突，印方稱，印軍有3人死亡...

曾為「獵狐行動」小組長 陸公安部副部長孟慶豐離任

大陸國務院發布任免國家工作人員名單，其中大陸公安部副部長孟慶豐確定離任。孟慶豐是排名第七的副部長，他以兩個身分為人所知，...

李克強6億人月入千元人民幣說 官方首證實

「中國有六億人每個月的收入也就人民幣一千」，符合實際嗎？中國國家統計局發言人付凌暉昨天表示，這項說法可從中國全國住戶收支與生活狀況調查數據得到印證。這是中國官方首度以數據證實「六億人月收入僅人民幣千元」。

習67歲生日…黨報刊文「習思想」是21世紀馬克思主義

昨天（6月15日）是中共總書記習近平67歲生日，新冠肺炎疫情當前，各官媒未見有關習近平生日的報導，不過，中共中央黨校機關報「學習時報」頭版刊發中央黨校常務副校長何毅亭的文章，將「習思想」與馬克思齊名，

曾豪言捐500噸黃金…中國雲銅被查封：偽造中央機構

澎湃新聞報導，在香港註冊的「中字頭」企業中國雲銅（集團）有限公司（下稱「中國雲銅」）其昆明辦事處已被查封。此前，中國雲銅高調自曝43.7億美元收購美國企業「雲銅」商標，其後還豪言捐贈500噸黃金，這相

習近平67歲生日 智囊撰文盛讚與馬列毛鄧齊名

6月15日是中共總書記習近平的67歲生日，中央黨校副校長何毅亭在學習時報上撰文盛讚「習思想」是「21世紀馬克思主義」，並...

太古廣場一年後：香港悼念梁凌杰與未果的「死因研訊」

「所有事都好似只是昨天發生...」2019年6月15日，香港反送中示威者梁凌杰，身穿黃雨衣、拉著抗爭的橫幅布條，在金鐘太古廣場不幸墜樓。隔日「200萬＋1」名港人上街，刷新了香港史上規模最大的遊行紀錄。太古廣場事件一年後，儘管因為疫情因素，周一仍有數千名港人前往了太古廣場獻花哀悼梁生。同日，梁父也在接受香港媒體錄音專訪中透露，曾多次要求警方提供梁生驗屍與調查報告，但始終遭到冰冷對待，已讀不回。

熱門新聞

中印邊境衝突印軍3死 環時總編胡錫進：中方也有傷亡

大陸25歲警花變「狙擊之王」 百米外三發全中

騰訊傳收購愛奇藝 拓影音版圖

爭取國際支持 港示威者改變策略

香港民調：「中國人」身份認同感降至新低

中印再爆邊境衝突 央視播放解放軍實彈演習畫面

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。