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後疫情時代的政治風暴 自費醫材差額上限的前世今生

北京所有住宅小區封閉管理 中高風險區只進不出

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
北京市各小區17日凌晨開始全部實施封閉式管理。中、高風險區，人員只進不出。（新京報網）
北京市各小區17日凌晨開始全部實施封閉式管理。中、高風險區，人員只進不出。（新京報網）

17日上午，北京衛健委通報16日新增確診病例31例，疑似病例3例，無症狀感染者6例。據北京日報消息，市委常委會於召開會議，會議要求對所有與新發地有密切接觸和關聯的人員進行核酸檢測和居家觀察，對所有社區全面實行嚴格封閉式管理，全面提高各類醫療衛生機构、學校、養老機構、捷運公車等防控等。

6月11日至16日，北京市已發現新冠肺炎確診病例137例，無症狀感染者12例，涉及9個區，至少28個街鄉，均與新發地批發市場有關。發現病例之初，北京市各相關區就宣佈啟動戰時機制。

6月13日，北京市通報12日確診6個病例。當天，新發地批發市場所在地豐台區代區長初軍威宣佈，該區迅速啟動「戰時機制」，成立現場指揮部，本著“人民群眾安全和身體健康至上”的原則，對新發地市場及周邊社區採取封閉管理措施。

此外，門頭溝區、大興區也分別宣佈進入「戰時狀態」，啟動「戰時機制」，開展新一輪「敲門行動」，對5月30日以來與新發地市場有密切接觸的人員開展地毯式排查。

北京之外，與豐台區毗鄰的河北省保定市也在6月13日啟動「戰時機制」。

為應對疫情需要，北京市今天上午決定將增加疫情防控工作小組。北京市委常委會召開會議，决定在市防控工作領導小組原有一辦十組的基礎上，進一步新增專項工作組，完善戰時機制，加强對防控工作的統籌指揮和戰時調度。

今年1月下旬，北京市為應對疫情，成立市防控工作領導小組，最初下設醫療保障、交通保障、商品供應、重大活動服務保障、輿情應對、社會穩定、高校工作等7個小組，後迅速增設社區防控、復工複產防控、監督等3個小組。

北京 疫情

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