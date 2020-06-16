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港府放寬「限聚令」 消息指群聚上限50人

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港「限聚令」預計19日起放寬。（歐新社）
香港「限聚令」預計19日起放寬。（歐新社）

香港特首林鄭月娥16日上午預告，港府將放寬「限聚令」。消息指出，從本周五起，群聚限制將從目前的8人提高到50人，餐廳每桌的人數將不設上限，香港將逐步放寬社交距離限制。

據多家港媒報導，港府決定放寛「限聚令」，由本周五（19日）起，群組聚集限制上限由目前8人，提高至50人。卡拉OK、派對房間及健身中心等其他表列處所，上限人數由8人提高至16人；餐廳每桌人數不設限制。另外，酒吧、夜總會的群組人數上限由現在的4人放寬至8人。

林鄭月娥今天早上表示，港府計劃放寬「限聚令」等限制社交距離的措施，但不會完全取消相關限制。報導稱，香港食物及衞生局局長陳肇始將於今天下午4點交代相關法例的最新情況。截至昨日止，香港累計新冠肺炎疫情確診1,112例，疫情傳播漸緩。

香港特首 社交距離 疫情

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