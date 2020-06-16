曾豪言捐500噸黃金…中國雲銅被查封：偽造中央機構

澎湃新聞報導，在香港註冊的「中字頭」企業中國雲銅（集團）有限公司（下稱「中國雲銅」）其昆明辦事處已被查封。此前，中國雲銅高調自曝43.7億美元收購美國企業「雲銅」商標，其後還豪言捐贈500噸黃金，這相當於中國央行黃金儲備的四分之一，其網站內容還偽造「中央國學院」等中央機構。

報導指出，透過調查發現，作為一家根本沒有任何與金屬銅相關業務的企業，中國雲銅曾連續十多年「碰瓷」 國內有色金屬央企中鋁集團旗下的雲南銅業。此外，中國雲銅、此次天價商標賣方美國賣家奧洛海集團公司和「雲銅」商標最早註冊者之一雲南雲瑞之祥文化傳播有限公司之間背後互有關聯，天價商標案實則一場自導自演的「內部戲碼」。

報導揭露，值得注意的是，該公司在網站頻繁發布人事任命公告，虛構多名高管，包括「印尼親王HARRY CHEN」、「原中華民國國軍總長顧祝同上將孫子顧繼成」、「中央國學院常務院長」、「現任中國煤礦文聯副主席付偉」等人。與之相反的是，公司網站幾乎從未提及現任董事長全名，均以「張董事長」等相稱。

據報導，6月15日實地走訪中國雲銅位於雲南省昆明市五華區霖雨路嘉年華花園A座的香港中國雲銅集團有限公司昆明代表處已被查封，門上有昆明市五華區月牙塘派出所貼上的封條，A座901門口有公司門牌被摘掉的痕跡。