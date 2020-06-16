中美航班新進展 美聯航、達美獲准飛上海

中美航班營運有了新進展，中國日前批覆美國聯合航空公司(UAL.O)和達美航空恢復中美航班，每周各運營兩班；兩家航空公司已經獲得上海市疫情防控保障能力確認函。

路透報導，中國媒體財新周一援引上述上海接收函稱，經疫情防控保障能力綜合評估，批覆美聯航7月6日起執飛舊金山至上海浦東的國際航線每周一班的基礎上，再增加一班，即每周共計兩班，執行日期為7月6日至10月24日。達美航空也收到了類似的確認函，6月18日起執飛西雅圖至上海的國際航班，每周兩班。

報導引述達美航空表示，最終執飛時間和航班頻次尚需民航總局批覆，「原本6月18日的執飛時間可能來不及了，現在在報批6月27日的首班執飛。」

中美雙方近來就運營中美航線問題進行多次博弈，中國民航總局新聞發言人熊杰上周表示，5月份民航主要生產指標降幅較上月大幅收窄，目前正與相關國家就調整國際客運航班事宜進行溝通，與相關國家的航班近期有望適度增加。

另據央視新聞客戶端消息，華爾街日報報導，美國運輸部15日表示，放寬中國航空公司的來美航班數量，每周將允許四架航班執飛往返美國的航線。

此前公開報導，今年5月，美國達美航空公司與美聯航申請恢復中國本土航班，但未收到任何回應，致中美「航班戰」。6月3日，美國運輸部宣布，將自6月16日起在美國本土禁飛所有中國航班，以制裁中方的不對等行。

隨後，中方即做出回應，中國民航總局6月4日對美國公司開放赴中國每周運營一次航班的權利。對此，美國運輸部聲明說，經過協商後，美方會將中國航空公司每周四次往返美國本土的航班減少到每周兩個，如果北京當局做出進一步調整，當局願意繼續協商。