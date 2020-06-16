習67歲生日…黨報刊文「習思想」是21世紀馬克思主義

昨天（6月15日）是中共總書記習近平67歲生日，新冠肺炎疫情當前，各官媒未見有關習近平生日的報導，不過，中共中央黨校機關報「學習時報」頭版刊發中央黨校常務副校長何毅亭的文章，將「習思想」與馬克思齊名，引起討論。

自由亞洲電台報導，何毅亭在這篇題為「習近平新時代中國特色社會主義思想是21世紀馬克思主義」一文中寫道，馬克思、恩格斯的學說可以稱為「19世紀馬克思主義」，列寧主義、毛澤東思想、以鄧小平理論為首創成果和基本內容的中國特色社會主義理論可以稱為「20世紀馬克思主義」，習近平新時代中國特色社會主義思想可以稱為「21世紀馬克思主義」。

港媒指出，該篇文章顯然是在目前國際競爭摩擦呈上升之勢而寫。而何毅亭這篇文章，將「習思想」與馬克思齊名，稱這是中共對習思想歷史地位的科學界定。

文章稱，習思想成為「21世紀馬克思主義」主要根據3個條件，包括研究對象是「21世紀全球最偉大的中國樣本」；理論價值「為解決人類共同難題提供中國方案及智慧」；實踐成效成為「世界社會主義走向振興的中流砥柱」。文章稱，「只要中國社會主義不倒，社會主義在世界將始終站得住。」

港媒報導還提到，何毅亭是習近平陝西老鄉，被外界認為是習的「文膽」。

北京獨立學者章立凡對自由亞洲電台指出，面對西方與中國脫鉤趨勢，中共想借用老祖宗的理論維護政權合法性，但真正貫徹馬克思精神、為深圳佳士工人維權的北大學生卻遭受無情打壓。