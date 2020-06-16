李克強6億人月入千元人民幣說 官方首證實

「中國有六億人每個月的收入也就人民幣一千」，符合實際嗎？中國國家統計局發言人付凌暉昨天表示，這項說法可從中國全國住戶收支與生活狀況調查數據得到印證。這是中國官方首度以數據證實「六億人月收入僅人民幣千元」。

今年是中國全面建成小康社會、全面脫貧的關鍵年，國務院總理李克強卻在年度記者會公開表示，「有六億人每個月收入也就人民幣一千元」，引起外界討論以及對習李關係的關注。

國家統計局昨天舉行記者會，付凌暉指出，依據「中國統計年鑑」、「中國統計摘要」等刊載的住戶收支調查數據，2019年低收入組和中間偏下收入組共40%家庭戶，對應的人口為6.1億人，年人均收入為人民幣1萬1485元，也就是月人均收入近人民幣一千元。其中，低收入組月人均收入低於一千元。

他指出，還有六億人平均每個月的收入約人民幣一千元，主要是農村和中西部地區的居民收入水平依然偏低，不過，隨著經濟持續發展，將會有愈來愈多的低收入和中間偏下收入群體轉化為中等收入群體。

國家統計局用數據說話，實事求是，除了坦言脫貧攻堅任務艱鉅，也回應中國失業率並不樂觀。

付凌暉指出，今年5月全國城鎮調查失業率為5.9%，比4月下降0.1個百分點，儘管失業率略降，但就業壓力仍不容忽視。

一是就業總量壓力較大。付凌暉指出，受疫情影響，企業生產經營明顯困難，招聘用工需求下降，一些個體工商戶和小微企業疫後恢復較慢，吸納就業受到一定影響。1至5月新增就業460萬人，年減137萬人；5月全國城鎮調查失業率高於上年同期0.9個百分點。

二是就業不充分現象較為明顯。付凌暉指出，5月約1.2%處於在職未就業狀態，高於往年正常水平；且企業就業人員周平均工作時間比上年同期減少0.2小時。

大學生等重點群體就業壓力仍大。5月新畢業大學生失業率分別比4月和去年同期上升1.7、3.3個百分點，今年大學畢業生規模達到874萬，創歷史新高，隨著畢業生集中進入勞動力市場，大學生失業率可能繼續上升。