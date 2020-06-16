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北京疫情指向進口生鮭魚？台大名醫分析真正原因

北京保有特國安殊案件管轄權 港律師：不符普通法精神

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸國務院港澳事務辦公室副主任鄧中華。（中新社）
大陸國務院港澳事務辦公室副主任鄧中華。（中新社）

大陸國務院港澳辦副主任鄧中華昨日表示，「港版國安法」的執法、司法應由港府完成，但北京保留在「極其特殊情況下」，管轄「特別嚴重案件」的權力；對此，香港公民黨立法會議員、律師楊岳橋表示，普通法制之下，刑事罪定義講求清晰性，但是鄧中華的講法模糊不清，充滿不確定性，不符合普通法精神。

據港媒香港01報導，楊岳橋表示，鄧中華提到會保留特殊案件的司法管轄權，會讓人憂慮何謂「極特殊」、所牽涉的案件類型或罪行類別、被告能否上訴、審訊地點等細節都不清晰。

對於鄧中華提及，「港版國安法」有不可挑戰的權威地位,，任何香港法律不得與之相抵觸。對此，楊岳橋表示，道理上「基本法」應該是最高法律依據，若有其他條文與基本法上抵觸，例如條文內容規定違反人權保障，可以入稟司法覆核交由法院裁決。

楊岳橋指出，「基本法」授予香港終審權，香港可以處理所有在香港發生的事，但北京為「移船就磡」，強行扭曲法律。他憂慮，往後若有國安機構在香港執法會否服膺於香港法律，「如果有國安疑似違反人權規範，有無投訴國安部？還是他們根本是至高無上，不容挑戰？」

港版國安法 香港 司法

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