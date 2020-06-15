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陸千億富豪遭挾 警逮5嫌

聯合報 / 記者蔡敏姿／綜合報導
大陸家電龍頭美的集團創始人、實際控制人何享健十四日在廣東省佛山順德家中遭劫持。 （視覺中國）
大陸家電龍頭美的集團創始人、實際控制人何享健十四日在廣東省佛山順德家中遭劫持。 （視覺中國）

大陸家電龍頭美的集團創始人、實際控制人何享健十四日在廣東省佛山順德家中遭劫持，兒子何劍鋒從自家別墅旁邊的河中游泳到對面報警。當地警方昨天宣布，已抓獲五名嫌疑人，該案件正在進一步偵查中。

佛山警方昨發布警情通報稱，六月十四日十七時卅分許，美的集團君蘭生活村一住宅有外人闖入，威脅住宅內人員人身安全。民警已抓獲五名涉案犯罪嫌疑人。「處置過程中，無人員受傷，事主何某某安全。」但通報並未說明案發緣由及嫌犯目的。

「何某某」據信就是何享健，稍晚美的官方微博轉發警情通報，並貼文「感謝公安，感謝媒體和社會各界的關心」，間接證實這起入室脅持案。

美的是大陸本土家電品牌，何享健是知名富豪，其被劫持、獲救過程有如電影情節，該案昨成為大陸民眾討論的話題。

何享健一九六八年帶領廿三人集資人民幣五千元在廣東順德北滘創業，生產塑膠瓶蓋。一九八○年開始生產電風扇，進入家電行業，一九八一年，正式註冊使用「美的」商標。雖然只有小學學歷，五十年間把一家資產人民幣五千元、只有廿三人的小廠，打造成現在市值超過人民幣四千億的家電巨頭，身價約人民幣一千八百億元，二○一九年胡潤富豪榜排第四名。

今年七十八歲的何享健是「中國最低調富豪」，二○一二年就將公司「交棒」給了職業經理人方洪波，但是其家族在商界的聲量並沒有減弱。

美的集團二○一九年財報顯示，何享健家族控制的美的控股目前是美的集團的第一大股東，持股百分之卅一點七三。而何享健持有美的控股百分之九十四點五五的股份。

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