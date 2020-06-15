涉嚴重違紀違法 重慶公安局局長鄧恢林落馬

根據財新報道，中央紀委國家監委網站6月14日發布消息宣布，重慶市副市長、公安局局長鄧恢林涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。鄧恢林是在上周六6月13日下午被帶走接受調查的。鄧恢林最後一次公開露面是在6月12日，主持召開重點建議督辦會。

聯合早報指出，這是重慶連續第三任公安局局長落馬。鄧於2017年擔任重慶公安局局長，接替落馬的何挺，2018年起兼任重慶市副市長。何挺2017年被免去重慶市副市長、市公安局局長職務。當時的通報稱，他為謀求職務晉升搞攀附，長期搞迷信活動，對抗組織審查等。

在何挺之前落馬的重慶公安局局長王立軍曾有「打黑英雄」之稱，2012年2月，王立軍獨闖美國駐成都領事館，造成轟動，該事件隨後引爆的一系列醜聞，最終也導致薄熙來的妻子被因謀殺英國商人而被判刑入獄。王立軍在同一年因徇私枉法、濫用職權，叛逃和受賄四項罪行，被判有期徒刑15年。薄熙來在2013年被判處終身監禁。

另外，2001至2002年任重慶市公安局局長，2002至2006年任重慶市政法委書記、市公安局局長的朱明國2014年在廣東省政協主席任上落馬。他被控受賄1.41億人民幣，2016年被判處死刑，緩期兩年執行。

鄧恢林落馬的消息引發大批微博網民發出評論，許多人感嘆重慶公安局長是高危職業，網民們紛紛寫道：「難道這職位是高危職業」、「重慶的公安局長不好當啊！」、「重慶是是非之地！」、「 這個職位被詛咒了嗎」、「重慶市公安局局長，又送走一位」、「跟韓國總統一樣成高危崗位了」。還有人影射王立軍事件寫道：「應該第一時間去美國大使館申請政治庇護。」

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