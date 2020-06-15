參與示威而被迫離港 海外港人：流亡生活不易熬

去年夏天，20歲出頭的Terry正在參與香港史上最大型的社會運動，他是「反送中」運動中，其中一名前線示威者。一年後，他卻被迫流落異鄉，在加拿大過著流亡生活。他在接受德國之聲訪問時表示，他參與了去年六月起各場大大小小的沖突，包含沖擊立法會丶與在中大與理大的抗爭行動。

然後去年底他被逮捕後，遭起訴暴動罪，這迫使他決心離開香港。他告訴德國之聲：「我覺得香港不會有公正的審判，司法制度裡大部分都是政府的人，警察也可以假裝證人串供誣陷你。我覺得這場不是暴動。」

「反送中」運動發聲至今已滿一年，當局已拘捕近9000人，當中有近600人被控暴動罪，是香港史上最多的一次。暴動罪是在英國殖民時代定立的，一旦罪名成立，最高可判處10年監禁。去年示威行動中第一名被以暴動案定罪的被告，遭指在去年6月12日的示威活動中，朝警察扔頭盔與雨傘。雖然該被告於庭上自行招認，但法庭仍判他4年監禁。

Terry認為，與以往的案例相比，港府去年開始降低了暴動罪的門檻。他質疑檢方大規模控告示威者「暴動」帶有政治動機。他在暴動罪第一次審訊前逃離香港，目前已被港府通緝。他後來抵達加拿大，並申請的政治庇護，目前正在等候審批。

他向德國之聲表示，當初決定流亡時，曾考慮台灣與加拿大兩個目的地，但最終選擇落腳加拿大的主要原因是該國有難民法，這讓他認為申請政治庇護成功的機率較高。他說，加拿大政府會為難民申請者提供生活津貼，加上自己的積蓄，他說維持基本生活不成問題，但漫長的等待難免也讓他忐忑不安。

困難重重的申請過程

長期在加拿大處理移民案件的律師庫爾蘭德 (Richard Kurland) 向德國之聲表示，香港人在加拿大申請政治庇護時，必須證明他們在香港有可能受到迫害。然而，庫爾蘭德分析，目前香港的情勢，還不像1989年天安門事件爆發後中國國內的嚴峻情勢，所以目前只有非常少數的香港人能順利在加拿大得到政治庇護。

庫爾蘭德説：「依照目前香港當地的情勢，香港人很難因曾參與示威行動，便藉此在加拿大獲得政治庇護。即便中國政府預計將在香港實行『港版國安法』，但目前各界仍不清楚該法案的具體內容與實行的方式，所以加拿大政府也很難藉此判定香港情勢以惡化到人民參與示威行動會面臨迫害。」

美國霍夫史特拉大學法學院的教授古舉倫 (Julian Ku) 向德國之聲表示，雖然難民地位公約有替核准政治庇護制定一套國際標准，但各國在審核難民申請時，會依據難民地位公約與該國法律來具體執行。所以，香港示威者必須能提出具體證據來證明港府采取了特定的手段來迫害他們，因為如果他們唯一的證據是他們對香港的法律系統沒有信心，這很難讓香港人成功取得政治庇護。

不過對Terry與其他香港流亡者來說，如果國安法實施了，他們認為自己獲得政治庇護的機率會增加。他告訴德國之聲：「我本來覺得成功機會不大，因為從來沒有香港人在加拿大獲得庇護的先例，而且的確有些相對不嚴重的個案也逃來申請庇護。但是如果國安法實施了，我認為成功機率會增加。」

根據目前已公開的內容，中國政府預計透過「港版國安法」禁止顛覆政權丶分裂國家丶外部勢力干預與恐怖主義等行為。雖然北京與港府都表示，該法是為了防堵香港示威所曝露的國安漏洞，但許多香港民眾與外國政府仍抱持反對意見，擔憂一國兩制所保障的自由人權會就此告終。

統計顯示，目前有40多名香港示威者流亡至加拿大，他們分散在數個省份，是台灣之外最熱門的流亡目的地。Terry告訴德國之聲，他希望英國與美國表態反對國安法後，加拿大在內的其他國家也會調整港人難民申請的平和標准。

無止境的等待

Terry從小便熱衷政治，而他自2012年起也開始參與社會運動。他告訴德國之聲，從沒想過第一次只身到外地生活，便有可能一去不回頭。他目前正在等待難民申請的聽證會，他說到時他必須提供更多證據證明自己在香港受到政治迫害。他表示：「我經常做夢看到警察上門抓人，要吃安眠藥才睡得著。家人也擔心因為我的緣故，將來會遭到國安清算。」

庫爾蘭德認為，對大部分流亡加拿大的香港人來說，申請學生簽證是目前最有可能可以長期在加拿大合法居留的方案。他告訴德國之聲：「在加拿大就學能給予香港人很長一段時間的合法居留權，他們畢業後也能繼續申請工作簽證，並藉此申請加拿大永久居留權。這是一個能透過多年合法居留來獲得加拿大永久居留權的方法。」

不過，庫爾蘭德也說，目前加拿大政府與其他五眼聯盟的成員都非常關注香港當地的情勢發展，而與其他國家比起來，加拿大過去曾多次接納大量的難民，所以當香港情勢惡化到一定程度時，他認為對於想移民海外的香港人來說，加拿大會是最理想的目的地。他說：「如果香港當地情勢持續惡化，加拿大政府或許會考慮建立一個援助機制，讓一定比例的香港人能申請政治庇護。」

然而，古舉倫也提醒，近期部分國家內部開始出現反移民的聲浪，所以即便香港人目前的處境在大部分國家都會受到普遍同情，但他認為香港人仍需留意各國的反移民聲浪。他告訴德國之聲：「我認為海外港人面臨到更大的問題，是世界各國國內的反移民聲浪。以美國為例，即便香港人的處境大致上會得到更多的同情與支持，但美國國內仍有部分人士反對移民，而這些人可能會因此反對美國政府運用移民政策協助安置香港人。」

對人在加拿大的Terry來說，除了必須提供更多證據外，加拿大目前因新冠疫情，導致庇護的審核都延宕了。Terry預估，他可能還得等一年多，庇護申請才會有結果。他向德國之聲表示，在那之前，他沒有回頭路。他説：「流亡生活不易熬，離開了才體會成長的地方有多好，那種感情是其他地方無法取代的。但我相信還有希望，香港會置諸死地而後生，我們有一天會贏。」

【 本文章由德國之聲授權提供】