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第4位！重慶公安局長鄧恢林被查

世界日報 / 中國新聞組／北京15日電
包括王立軍、鄧恢林（圖）等多位重慶市公安局局長接連落馬，被諷「高危職位」。 取自微博
包括王立軍、鄧恢林（圖）等多位重慶市公安局局長接連落馬，被諷「高危職位」。 取自微博

中央紀委國家監委網站14日晚間發布消息稱，重慶市副市長、公安局局長鄧恢林涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查。鄧恢林是今年以來第6名被查的中管幹部，也是自廣東省前政協主席朱明國以來被查的第4位重慶市公安局局長。有網友稱，重慶市政壇屬高危地帶，而重慶市公安局長則是高危職位。

公開資料顯示，55歲的鄧恢林是湖北武漢人，法學碩士。曾任湖北省經濟委員會副主任、湖北省宜昌市委常委兼市公安局局長、湖北省公安廳副廳長等職。2015年上調中央，任中央政法委辦公室主任兼反分裂指導協調室負責人。2017年才來到重慶。而鄧恢林也是本月被查的第二名中管幹部。

綜合媒體報導，鄧恢林當時空降重慶時，一度引發媒體關注。當時重慶人事動盪，前有其前任重慶市公安局長何挺被查，後有時任重慶市委書記孫政才落馬。外界注意到，當時重慶市進行了新一屆市政府領導班子的更換，近一半是新面孔。而鄧恢林接任的重慶市公安局局長被認為是一個敏感職位，外界也將其稱為高危崗位。

鄧恢林最後一次露面是在三天前。據重慶公安局官方新媒體「平安重慶」消息，鄧恢林12日主持召開重點建議督辦會。

據悉，在鄧恢林之前，重慶公安局先後有4任局長落馬，分別為朱明國、王立軍、何挺。2017年6月，何挺被免去重慶市副市長、市公安局局長職務。2012年被視為前重慶市委書記薄熙來「打黑幹將」的重慶公安局長王立軍叛逃美國駐成都總領館，從而引發隨後的薄熙來案，王立軍也被判有期徒刑15年。至於王立軍的前任朱明國，是於廣東省政協主席任上因「貪腐」落馬。

因此，有網戲稱，重慶市公安局一、二把手的職位是「死亡」位置，也是高危職位。

包括王立軍（圖）、鄧恢林等多位重慶市公安局局長接連落馬，被諷「高危職位」。 取自微博
包括王立軍（圖）、鄧恢林等多位重慶市公安局局長接連落馬，被諷「高危職位」。 取自微博
中國新聞組整理（美編吳岱穎／製錶）
中國新聞組整理（美編吳岱穎／製錶）

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