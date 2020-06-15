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京東在港上市前夕 劉強東卸任旗下5公司高層職務

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
在京東赴港上市之際，創辦人劉強東在近三日卸任京東旗下5家公司高層職務。照片／搜狐網
在京東赴港上市之際，創辦人劉強東在近三日卸任京東旗下5家公司高層職務。照片／搜狐網

在京東赴港上市之際，創辦人劉強東在近三日卸任京東旗下5家公司高層職務。京東將於本周五（18 日）在香港掛牌上市，發行價港幣226元。

天眼查數據顯示，劉強東卸任天津京東啟正貿易有限公司經理、廊坊京東吉特貿易有限公司總經理、廊坊京東冠馬貿易有限公司經理、廣東京東雲錦揚信息技術有限公司經理及昆明京東雲科物流有限公司總經理。

此外，卸任職位的不只劉強東一個人，還有張雱，張雱卸任上述五家公司的法定代表人。天眼查數據顯示，6月以來，劉強東已退出多家公司高管職位。此外，劉強東妻子章澤天也卸任劉強東關聯公司。

本周京東成功在香港上市後，將成為港交所第四家同股不同權的上市公司，亦是繼阿里巴巴之後第二家在美國、香港同時掛牌的電商。

京東發行價港幣226元，依此價格計算京東將集資港幣300.58 億元，為今年以來全球第二大 IPO，僅次於今年 1 月京滬高鐵創下約港幣330億元的記錄。

在京東赴港上市之際，劉強東再度卸任5家京東關聯公司高管職務。自去年11月起，劉強東已卸任14家公司高管職務，並以股東身份悄悄在老家宿遷成立數位管理公司。

劉強東總總卸任的背後，京東集團的控制權反而被劉強東慢慢收緊。

據京東集團4月16日向美國SEC遞交的20F文件顯示，劉強東持股15.1%，為第二大股東，投票權為78.5%，直接投票權為73.4%和間接投票權為5.1%。對比去年，劉強東持股比率下降0.3%，但直接投票權則上升0.5%。

儘管第一大股東仍然是騰訊的全資子公司黃河投資，持股為17.9%，但投票權僅有4.6%。第三大股東為沃爾瑪，持股9.8%，投票權僅為2.5%。

如今，劉強東已經卸任京東法人，原京東零售CEO徐雷接任。行業人士表示，劉強東一邊在淡化個人色彩，一邊在收緊控制權。劉強東卸任公司職務雖不再直接管理業務，但從股權和投票權看，劉強東反而更掌控著京東的未來。

劉強東 投票 香港

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