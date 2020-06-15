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疫情防控失職 北京豐台副區長迅速被拔官
北京疫情擴大，昨天下午，北京市委常委會召開會議，研究關於對豐台區有關人員在新冠肺炎疫情防控工作中失職失責問題初步調查和處理的事項。市委書記蔡奇主持會議。
據北京日報報導，6月11日以來，北京市連續發現新冠肺炎確診病例。在確診病例流行病學調查和大數據溯源中，發現均有北京新發地農產品批發市場活動史或有關人員接觸史。
6月13日，市紀委市監委成立調查組，針對北京新發地農產品批發市場新冠肺炎疫情防控工作中存在的失職失責問題進行調查。經查，豐台區副區長周宇清、豐台區花鄉黨委書記王華、新發地農產品批發市場總經理張月琳在疫情防控工作中存在落實「四方責任」不到位、「四早」要求不力、「消殺」工作不到位等問題。
經市委常委會研究，給予周宇清免職處理，按照相關程序辦理。此外，經豐台區委常委會研究，給予王華免職處理；責令有關單位免去張月琳新發地農產品批發市場總經理職務。市紀委市監委調查組將繼續深入調查，依據調查情況對相關責任人員進行問責處理。
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