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觀察站／難防兩破口 市場成疫情驚爆點…

聯合報 / 記者羅印冲／綜合報導
北京疫情升溫，市民在宣武體育場進行採樣。（中新社）
北京疫情升溫，市民在宣武體育場進行採樣。（中新社）

無論是最初爆發新冠肺炎疫情武漢華南海鮮市場，或者最近出現病例的北京新發地批發市場，為何市場容易成為疫情發源地？中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友認為，有兩種可能性，一是市場裡被汙染的海鮮或肉品是傳染源，一是大量人員出入市場造成傳染。

吳尊友接受財新網專訪指出，研究人員日常在採集帶有病毒的生物樣本時，通常都是在低溫下保存。溫度愈低，病毒存活的時間愈長。在批發市場，很多海鮮都是冷凍儲存，病毒能存活很長時間，傳染人的機率也更大。另外農產品批發市場每天都有大量人員進出，只要有一人攜帶病毒，就可能造成擴散。

他分析，北京突然出現本土新冠疫情，有兩種可能性。第一，批發市場裡被新冠病毒汙染的海鮮或肉類是源頭。批發市場很多海鮮、牛羊肉等都不是北京本地產的，而是外地輸入的，包括海外進口。第二，有其他傳染來源。新發地批發市場人流量非常大，市場上的人員來自四面八方，出入新發地批發市場的人是傳染源。

但吳尊友坦言，目前還很難斷定批發市場的傳染源到底是什麼。不能因為在切割進口鮭魚的砧板檢測到病毒，就說鮭魚是傳染源。

針對有分析指出，海鮮不太可能作為一種傳染源，因為魚類病毒傳染給人的情況幾乎沒有發生過，也就是說鮭魚本身作為病毒載體的可能性是非常小的，吳尊友認為這種分析有一定道理，但也不全對。野生動物攜帶和進口物品攜帶是兩個不同的概念。果子狸、蝙蝠這些野生動物本身可攜帶冠狀病毒，進口物品攜帶則是指被新冠病毒感染的工人在處理物品時汙染了這些物品，被汙染物品進口到中國大陸後，其他人在處理過程當中被感染。

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