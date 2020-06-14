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反送中一年 90後港青：覺醒在沈默中爆發我無權害怕

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
在今年2020年6月12日抗爭一周年，民眾透過連儂牆展示一年以來的抗爭及多件重大的事情。縱使連儂牆被多番破壞及拆除，但香港人仍沒放棄重建，甚至用更多變的方法建設連儂牆。圖／Alan提供
在今年2020年6月12日抗爭一周年，民眾透過連儂牆展示一年以來的抗爭及多件重大的事情。縱使連儂牆被多番破壞及拆除，但香港人仍沒放棄重建，甚至用更多變的方法建設連儂牆。圖／Alan提供

去年6月時，香港掀起「反送中」運動，至今已屆一周年，中間雖經歷新冠肺炎，但社運尚未平息，而北京又投下「港版國安法」震撼彈，引發全球關注，影響所及，連動兩岸三地互動和國際關係。

身為香港的一分子，90年後出生於新界區的港青Alan，已參與大大小小無數場遊行，回顧近這一年的香港反送中局勢，他說，香港人再也回不去一年以前，那種看似和平的生活，再也過不了那種自欺欺人的日子。

他說，在香港這個城市，各種干預跟打壓每天在發生，但也正因如此，才讓這個地方的人一一覺醒，我們無權害怕，「寧在沈默爆發，也不要在沈默中滅亡。」

Alan向記者分享了今年6月包含六四前夕，港島市區多張遊行照片。以下是他所寫下的心情：

「寒蟬只能在沈默中爆發。」－《滅火器－雙城記》

回到一年以前，當一個上下課的學生；當一個正常不過的上班族；當一個政治冷感的香港人。但香港人再也回不去一年以前，那種看似和平的生活，再也過不了那種自欺欺人的日子。

回首這一年，很漫長、但轉眼之間也過了一年。從《逃犯條例》引發一連串的警暴、社會分歧、家庭分裂、眾多「沒可疑死因」的案件，甚至到今年通過的《國歌法》、《國安法》等等。在這個城市裏太多不公、太多異於邏輯的事情，社會、教育、創作以及法治等等的各種干預跟打壓每天在發生。正正如此才讓這個地方的人一一覺醒，在沈默中爆發。

「寧在沈默爆發，也不要在沈默中滅亡。」

這一年要記住的日子很多，多到無法遺忘。然而又再回到初夏時分，分裂依舊存在；暴政依舊打壓着市民。以防疫之名的《限聚令》之下，不允許多人聚集並以「違反限聚令之名」作出拘捕示威及遊行人士。宣布重開主題樂園，卻不受《限聚令》影響。還是會有着一群依附權力的附和者；有着一群堅信着信念的造夢者。

「政府是服務人民，政權也該由人民賦予，而人民也該有把它奪回的權利。」

身為港青，我跟朋友也會關注台灣事務。上述話語是我從前高雄市長被罷免後，所看到的一句話。但相對的，即使今天香港的掌權者做得多不對，縱使有所謂的罷免權，但香港人還是沒有辦法讓他們對自己的無能跟謊言而問責下台。

「歷史總在輪迴，哪裡沒紀念碑。」

在台灣的銅鑼灣書店老闆被潑漆，後來保護傘餐廳受到台灣警察的嚴密保護，潑何韻詩漆的兇手也已落網，與全球各國對香港人抗爭路上的高度關注以及幫助跟人道救援等等，作為一個香港人，我深深道上一句謝謝。

一年不長也不短，香港人經歷了太多，抗爭形式在改變，也許會有意見不合的過程、會有灰心的片刻，但熱度卻沒改變、信念也不變。在這抗爭路上，還是依舊會被冠上罪的名號，但「和你抗爭，我很愉快。」只願同路上的你一切安好。

這不是結束，只是又回到初夏。催淚煙的開膛聲，揭開了當權者的面目。以後，我會作為一個香港人而感到光榮驕傲。

一息尚存，抗爭到底。願榮光歸香港。

「在權威之下，我們無權害怕。」

在今年2020年6月12日抗爭一周年，民眾透過連儂牆展示一年以來的抗爭及多件重大的事情。縱使連儂牆被多番破壞及拆除，但香港人仍沒放棄重建，甚至用更多變的方法建設連儂牆。圖／Alan提供
在今年2020年6月12日抗爭一周年，民眾透過連儂牆展示一年以來的抗爭及多件重大的事情。縱使連儂牆被多番破壞及拆除，但香港人仍沒放棄重建，甚至用更多變的方法建設連儂牆。圖／Alan提供
香港政府以防疫為名的《限聚令》不批准六四集會，亦是31年以來首次禁止六四晚會，但亦無阻香港人之心。圖／Alan提供
香港政府以防疫為名的《限聚令》不批准六四集會，亦是31年以來首次禁止六四晚會，但亦無阻香港人之心。圖／Alan提供
6月12日抗爭一周年，香港人仍未忘，在各區遍地開花。圖／Alan提供
6月12日抗爭一周年，香港人仍未忘，在各區遍地開花。圖／Alan提供

香港 港版國安法 反送中

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