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反送中周年 民團籲速援港

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北報導
6月9日香港反送中運動一周年，大批香港市民再度走上街頭表達訴求。（美聯社）
6月9日香港反送中運動一周年，大批香港市民再度走上街頭表達訴求。（美聯社）

我政府的「香港人道援助行動專案」難產，昨天多個公民團體呼籲民進黨政府儘快落實承諾，出來說明方案時程與內容，不然撐香港將淪為空談。

陸委會則重申，目前正加強相關資訊的整合與相關機關的聯繫溝通，待完成所有程序並核定後，會適時對外說明。

由香港邊城青年、經濟民主連合、台灣公民陣線等團體昨天在自由廣場舉辦「抗爭未完，台港同行－反送中一周年六一三晚會」，表達反對「港版國安法」，並提出四項訴求。參與的民眾高呼反送中口號，手持標語表達撐港立場，主辦單位估計最多有七千人參加。

台灣人權促進會法務主任王曦表示，「香港人道援助專案」是撐香港官方最重要的拼圖，但目前還是只聞其聲，不知道這個方案的具體內容，台權會主張有一個足夠明確的機制是絕對必要的，呼籲政府要出面說明。

不過，香港名作詞家林夕則認為，希望香港的朋友可以給予台灣政府多一些時間制定「香港人道援助專案」，且現在也不是修「港澳條例」的時機，不希望香港影響到台灣，他並暗批台北市長柯文哲，要民眾黨不要忽然跳出來那麼幫香港。銅鑼灣書店老闆林榮基也說，他可以理解政府，措施制定不能太急。

國民黨籍立委陳以信昨天也現身會場，他強調，國民黨對香港爭取民主與自由是絕對的支持，也盼香港儘早實現雙普選。

至於蔡英文總統去年選舉撐香港，但現在人道援助方案卻還在研究，如何看待？他說，對現今的狀況感到遺憾，而且也沒想到會聽到可能會廢除「港澳條例」，「現在是撐香港，不是蹭香港；是愛香港，而不是害香港」。

民進黨副秘書長林飛帆則說，行政部門很密切在討論該方案的運作，政府還有很多細部規畫要進行，未來機制完備後，會儘速跟大家說明。

昨日主辦方提出四項訴求，包含反抗中國帝國主義擴張，香港是香港人的香港；正視國安惡法，完備援助機制；拒絕香港黑警與紅色資本入境；（政府）要因應香港移民做好準備。

香港 港版國安法 民進黨

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