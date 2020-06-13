陳以信：藍營盼政府盡快提出援港措施

國民黨籍立委陳以信今日晚間現身自由廣場，參加由民間團體舉行的「抗爭未完，台港同行－反送中一周年613晚會」。陳以信表示，國民黨對於香港爭取民主與自由的立場是絕對支持，且國民黨也希望香港儘早實現雙普選，盼政府能儘快提出「香港人道援助專案」的具體措施。

陳以信以行動表達撐香港。他表示，現在這個時間點不是廢除「港澳條例」的時機，國民黨也提出「港澳關係條例」的修正，希望能在最大程度來滿足香港基於在緊急時刻因政治因素受到安全自由危害時，能夠有最完善的人道庇護措施。

陳以信強調，希望現在政府提出人道救援方案也能夠儘早落實、儘早提出內容，國民黨在這個角度上會表示正面態度。

至於蔡英文總統去年選舉撐香港，但現在人道援助方案卻還在研究，這如何看待？陳以信說，對現在狀況發展感到相當遺憾，因為沒想到會聽到可能會廢除「港澳條例」，「現在是撐香港，而不是蹭香港，愛香港，而不是害香港」。

陳以信說，在這時間點，仍期待政府儘快提出具體說法，現在的「港澳關係條例」已經有給政府做出必要援助的法律授權，像是如何做出必要協助？簡化來台措施等，只有政府能夠全面提出相關具體作法。