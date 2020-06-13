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浙江油罐車爆炸釀4死逾50傷！客車疑被炸飛 樓房幾乎全毀
周六（13日）下午，浙江溫嶺市溫嶺西高速出口附近，一輛油罐車發生爆炸，爆炸波及周邊房屋及車輛。據央視新聞報導，截至晚上7時，爆炸事故已造成至少4人死亡，50餘人受傷。溫嶺市及台州市已啟動應急處置預案，全力救治傷者。
網上流出的影片可見，爆炸瞬間發出巨響，高空出現蘑菇雲，火光熊熊。有行車記錄器拍攝到，一輛疑似私家車的物體從爆炸中心彈出，在空中飛過。此外，有網友提供的相片顯示，爆炸附近樓房幾近夷為平地，現場有救護車及醫護人員協助治理傷者。
據台州高速交警支隊消息，事發地附近多處高速公路入口已關閉，實施分流。
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文章授權轉載自《香港01》
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