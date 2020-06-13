林夕出席台北撐港活動 砲口對向台灣某政黨

香港名作詞家林夕今日在台灣參加一場撐港活動表示，希望香港的朋友可以給予台灣政府多一些時間制定「香港人道援助專案」，不希望香港影響到台灣政府；他並將砲口對向「立法院某一個黨」，要該黨不要忽然之間跳出來那麼幫香港人。

林夕今日晚間現身在自由廣場由數個民間團體舉辦的「抗爭未完，台港同行－反送中一周年613晚會」。由於蔡政府的「香港人道援助專案」不斷延宕，媒體詢問對政府制定援港機制有何期待，他做出以上表示。

林夕表示，這不是一個簡單的事情，希望港人不要逼迫得太緊，現在也非好時間修改「港澳條例」，因為涉及到很多勢力板塊的移動，不希望香港影響到台灣政府。

林夕說，「不要逼」，本來是11日專案會制定出，但是多一些時間，比較能修出一個滴水不漏、以後都能用的法案。他強調，儘管很急，但是對於如何幫助香港，不要讓台灣的朋友覺得不安心與反作用力。

接著林夕突然將砲口對向台灣某一個政黨，他說，「懇請在立法院某一個黨，不要忽然之間跳出來那麼幫香港人。那個黨主席曾經說，香港人會這樣是在台灣學壞的，你既然有這樣的主席講這個話，你們的黨也要有時間給政府來做法令，有些事情能做不能說，低調與高調間，希望政府可以拿捏分寸拿捏很好。」

據了解，林夕所言的政黨為民眾黨，台北市長柯文哲曾在去年反送中運動時表示，「都是因為香港人到台灣旅遊太多，都被台灣人汙染了，才變成這樣」。