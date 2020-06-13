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香港國歌條例生效 身體語言也可能觸法

世界日報 / 香港新聞組／香港13日電

香港國歌條例」昨日刊憲公布生效，違反者最高可判刑3年。據了解，警方已經向警員發出執法指引，指涉案人在案發前的言行、案發時的語言、發出的聲音、身體的動作等均可構成違法證據。

香港01報導，香港警方除了向警員發出執法指引，內部也舉行過簡報會，警方在辦案過程中會加入「不當使用國歌」、「侮辱國歌」兩項罪名。

據了解，有關搜證建議指出，涉事人在案發前的行為，如事先在社交媒體有表明過有侮辱國歌意圖等均可成證據。至於事發時包括語言、發出的聲音、動作同身體語言，以及在場人士或團體有無發出勸告等，都是考慮因素。

國歌條例定義的「公眾場所」，相應是第200章「事罪行條例」的定義，即指不論是否採付費方式，公眾可不時進入，或獲准不時進入的場所。國歌條例中的「公眾場所」適用範圍，例子如一間餐廳，即使在某一時段作為私人派對，招待特定人士，仍可能屬於「公眾場所」。

報導指出，如事件埸景在學校發生，當局會以教育為目標，按校本情況及以一貫的訓育輔導方或處理，教育局局長楊潤雄日前稱，校方若遇處理不到的情況，如有破壞情況、影響學校運作、破壞同學之間的關係、影響到其他人等，可以報警求助。

據了解，警方指引指出，無論是校內或校外活動，如學校運動會，警方都可以透過學校聯絡主任了解、跟進。

國歌 香港

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