香港「6.12」周年多區聚集紀念 警拘捕多名示威者

香港「6.12」反送中集會一周年，香港市民今晚在多個地發起聚集或擺街站紀念活動，警察晚上八點在銅鑼灣、旺角等地衝向人群驅散，一批聚集人士被捕，包括立法會議員許智峯。

去年六月十二日是反送中運動大集會、警民大衝突之日。在周年紀念日，香港多區出現人群聚集以不同形式紀念。在銅灣東角道附近，中學生行動籌備平台擺設街站，也有人聚集以手機點亮燈光。香港警察接近晚上八時半衝前驅散人群，拆散街站展板，將數人壓倒在地，中學生行動籌備平台指有三名成員被捕。警員之後再在現場截查及拘捕多人，其中在場的立法會議員許智峯，先被要求停止使用擴音器，之後被拉入封鎖線內一度倒地，並被上索帶拘捕。

在旺角多處地方都有人群聚集。在旺角朗豪坊外，有學生組織在場擺街站展示反修例風波，一批人聚集並高叫反修例口號及唱歌。警方晚上約8時，在旺角朗豪坊、雅蘭中心外包圍逾百人，將其逼向墻角截查。附近市民不滿，有部分圍觀市民，一邊高舉象徵「五大訴求」手勢，一邊向旺角其他方向離開。

警方晚上八時後展示藍旗衝向集結的人，拉起封鎖線，包圍截查一批在場人士；同期另一批防暴警察在西洋菜南街馬路推進，驅散聚集人士。又封鎖介乎亞皆老街至山東街一段的砵蘭街，再截查封鎖線範圍內的過百人。被截查人士，要分開男女，排隊等候其搜身。

在沙田新城市廣場，亦有團體在商場中庭，放置大型反修例及反對港區國安法展板及派發單張，多人在各層聚集並高叫港獨等口號。在商場外及沙田港鐵站一帶，有大批防暴警察巡邏及截查。

警方表示，晚上約八時，有人群在銅鑼灣一帶叫囂及集結，有可能觸犯《公安條例》下進行未經批准集結的相關罪行以及「限聚令」，警方警告參與者立即停止集結及離開。警方正在現場加強巡邏及截查可疑人士。