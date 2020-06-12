專訪：港府以加重罪名來防止大規模示威再起

梁繼平為港大《學苑》前總編輯，去年七月一日因在示威者佔領立法會會議廳的行動中，摘下口罩發表《香港人抗爭宣言》而引起各界關注。他在事發隔天便搭機返回美國，目前於華盛頓大學攻讀政治學博士。他六月九日收到消息，得知自己因參與去年立法會行動被判暴動罪，決定在推特上分享消息與得知後的心情。

德國之聲：你是何時得知被加控暴動罪的？

梁繼平：我六月九日收到律政司對我與另外十多名被告一同加控暴動罪的消息。隔天，香港東區裁判法院針對我們7月1日闖入立法會一案再次提堂，我們原先便預期律政司會把15個案件一同審理，但我們沒有預期他們會加重罪名。

我聽到消息的當下，心瞬間沈了下去。我原先便認為我們有可能被律政司以更重的罪名起訴，因為在我們眼中，政府以「進入或逗留在會議廳範圍」罪來控告我們有點太寬容了。但當我得知自己被控暴動罪時，仍然驚訝不已。

在我看來，所有與我一同被加控暴動罪的被告都只有進入立法會會議廳，但他們沒做其他事。但同時，我也很清楚港府會在「反送中」示威滿一年之際，運用各種方式來防止香港人再次發起大規模示威。

我認為港府想用這個案件向香港社會發出一個強烈的訊息，那就是他們絕不會容忍任何大規模示威活動。這個結果對我造成非常大的打擊，而我也對無法親自出庭與其他被告一起面對這個事實感到非常內疚。同時，我也認為港府為了防止新一波的示威再起，決定拿我們的案件來以儆效尤。

德國之聲：你怎麼審視香港過去一年所發生的改變？

梁繼平：香港政府現在完全屈服於北京的壓力，完全沒有任何自治可言。去年雖然有超過200萬人上街反逃犯條例，但林鄭月娥仍堅守香港特首的崗位。這代表她已完全任由北京操控，中央政府讓她繼續留任特首，是為了透過她來實行任何來自北京的命令。

此外，北京透過兩種方式來管控香港。首先，他們稱對香港事務有絕對管轄權，並意圖藉此來掌控香港的一切。除了全面打擊示威行動外，他們也迫使香港的政府機構成為中國官僚體系的一部分。從近期的發展來看，香港教育局已被全面「清算」，商界也遭受相同的對待。此外，不少大銀行也被迫公開表態支持「港版國安法」。這顯示，北京已掌控了香港各行業與領域。

另一方面，習近平也不斷透露出希望香港能成為中國國安方案的其中一個環節。由此可見，中國政府未來幾年將透過全面掌控香港與執行「政治清算」來強化他們對香港的影響力。這是我們必須面對的事實。

即便如此，我卻未對香港的公民社會完全絕望。我認為香港人仍努力的運用不同的方法來反制政府准備實行的法令。過去一年的示威行動中，香港人不斷展現創意與彈性，這代表他們仍試圖找尋方法來動員所有香港人。我預期當中國政府決定在香港實行國安法後，香港會發生新一波的示威抗爭。

德國之聲：過去一年來，越來越多香港人因香港的自由度持續下降，而被迫選擇搬離香港。你認為當香港在地的人民持續努力捍衛他們該享有的權利與自由的同時，海外的港人能扮演什麼樣的角色？

梁繼平：我認為未來香港會像1950至1980年代的台灣一樣，有大批的知識份子與專業人士因害怕被打壓而逃到國外。當年的這群台灣人在逃到美國後，為了持續替台灣人爭取自由並在國際上替台灣發聲，建立了不少團體或社群。

我認為香港也漸漸邁入這樣的時期。不少香港人即便沒被起訴，但他們仍因擔憂香港的未來而決定移民到別的國家。即便如此，我仍看到香港人在海外組成一股勢力的可能性。過去幾年，包含黃之鋒與張昆陽在內的一些香港青年開始扛起扮演青年政治領袖與在國際上替香港發聲的重擔。

但當「港版國安法」通過後，我非常擔心黃之鋒與張昆陽等人可能面臨的處境。他們可能因此被迫減少替香港在國際發聲的頻率，但我認為這也代表海外的港人必須接過他們身上一些重擔，開始從海外替香港發聲。我預測未來會有越來越多流亡海外的港人會願意扮演這種角色，成為國際上知名的香港「新聲」。

德國之聲：是否可以分享一下你如何看待過去一年「流亡」海外的心情？

梁繼平：不可否認的是，流亡海外所帶來的孤獨感，讓我過去一年情緒上承受了很大的壓力。我也時常想到一些被迫逃到台灣的香港青年，他們大多才17歲或18歲，但他們卻已要承擔這麼多得責任。我覺得這樣的情緒對大多數港人來說太折磨了，因為為了保持理智，我們需付出相當大的代價。

即便如此，我想藉此機會鼓勵所有流亡海外的港人保持堅定的心情與清晰的思路，並持續思考他們從海外能如何協助在香港抗爭的香港人。我自己也還在學校適應這樣的生活模式，包含如何當一個有用的流亡港人。

我們必須認清的是，這場捍衛香港民主的戰役，可能持續數十年。由於歷史上有許多因政治因素流亡的先例，這也能讓我稍稍受到鼓舞。我希望香港人能從這些經驗與歷史中得到一些繼續奮鬥下去的能量。

德國之聲：如果讓你重新選擇，你仍會選擇在立法會摘下口罩來宣讀五大訴求嗎？

梁繼平：我仍會做出同樣的選擇，我對自己去年七月一日做出的決定一點也不後悔。在我看來，去年的「反送中」示威之所以能堅持這麼久，是因為很多人都沒把示威的結果當作首要目標。相反的，他們的首要目標是香港的未來，以及什麼樣的未來對他們來說才是對的。

我覺得這樣的心態激發了香港人最深層的直覺判斷力，他們能因此而辨別什麼是對的事，以及什麼是應該做的事。我很慶幸自己也能把更高的理想放在個人的考量之前。即便我因為去年做的決定而付出了一些代價，我也不後悔。我會正視未來，並思考我還能做些什麼？我能如何極大化自己所做出的犧牲，並將香港人一起經歷的痛苦與創傷轉化成強化這個群體的動力？

對我來說，最重要的是如何透過創傷丶悲傷與艱困的現實來實現自我成長。我認為港人社群會因為這些經歷而成長，我想這也是港人過去一年做出的所有犧牲中，比較正面的面向。認知到這一點也會使我們在未來更堅強與有韌性。

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